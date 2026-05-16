Das sind die Relegationsspiele zur Regional-, Bayern- und Landesliga!

Bei FuPa verpasst ihr - wie immer - nix. Sobald die Relegationspartien im Münchner "Haus des Fußballs" ausgelost sind, aktualisieren wir diesen Bericht hier live. Vor der Auslosung galt es - in der Relegation zur Bayernliga und zu den Landesligen regionale Gruppen zu bilden. In der Regionalliga-Relegation gibt es keine regionalen Töpfe oder Vorgaben, nur dass - und das gilt für alle Relegationsspiele - das klassenhöhere Team im Rückspiel Heimrecht genießt.
+++ Die Auslosung ist erfolgt: Das sind die Partien 🤩
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(4 Mannschaften spielen um 2 Plätze)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
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(10 Mannschaften spielen in zwei regionalen Gruppen 5 freie Plätze aus)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FSV Pfaffenhofen - FC Coburg
Spiel 2: TSV Großbardof - ATSV Erlangen
Spiel 3: FC Eintracht Münchberg - FSV Stadeln
Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 5: TSV Seebach - TSV Kottern
Spiel 4: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg
Modus: Grundsätzlich wird innerhalb einer regionalen Gruppe einem Landesliga-Vize-Meister ein Bayernligist zugelost. Heimrecht im Rückspiel für die Bayernligisten.
(24 Mannschaften spielen in sechs regionalen Gruppen um insgesamt 6 Plätze)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: TuS Röllbach - SVG Steinachgrund
Spiel 2: 1. FC Sand am Main - DJK Dampfach
Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: SV Mistelgau - 1. FC Lichtenfels
Spiel 2: TSV Hirschaid - 1. FC Herzogenaurach
Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: SV Hahnbach - SV Etzenricht
Spiel 2: SV Wenzenbach - SV Alesheim
Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach
Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf
Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FC Aschheim - TSV Eintracht Karlsfeld
Spiel 2: SV Planegg-Krailing - SV Dornach
Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: VfL Kaufering - FC Ehekirchen
Spiel 2: VfR Neuburg/Donau - SSV Niedersonthofen
Modus: Zunächst wird pro regionaler Gruppe zunächst einem Bezirksligisten ein Landesligist zugelost. Anschließend werden die restlichen Bezirksligisten bzw. Landesligisten zueinander gelost. Bei Spielklassengleichheit hat der Erstgezogene Heimrecht im Hinspiel.
+++ 18:25 Uhr: Kleine Verzögerung, wir werden nur noch kurz auf die Folter gespannt...: "Ist gleich soweit" 😅
+++ 18:05 Uhr: Jeden Moment ist es soweit. Gleich können wir euch hier die Ansetzungen präsentieren...
+++ 17:35 Uhr: Info aus München, bis ca. 18 Uhr ist die Auslosung beendet, und ihr bekommt sofort Info!
+++ 17 Uhr: Wir warten auf die Ansetzungen auf Verbandsebene. Ihr erfahrt es bei FuPa sofort, sobald die Partien ausgelost worden sind!
+++ 16:30 Uhr: Der beste Landesliga-15. ist gefunden, es ist die Landesliga Nordost und somit der TSV Weißenburg. Im Quervergleich aller Landesliga-Tabellen-15. rettet sich der punktbeste 15. direkt und umgeht die Abstiegsrelegation. Damit sind die 24 Landesliga-Releganten gefunden, es sind:
Releganten Landesliga (9): FC Ehekirchen, DJK Dampfach, SV Dornach, FC Teisbach, SV Etzenricht, SV Gutenstetten-Steinachgrund, 1. FC Lichtenfels, TSV Eintracht Karlsfeld, SG Niedersonthofen/Martinszell
Releganten Bezirksliga (15): SpVgg GW Deggendorf, FC Ergolding, 1. FC Herzogenaurach, SV Alesheim, FC Moosinning, FC Aschheim, SV Planegg-Krailing, SV Mistelgau, TSV Hirschaid, SV Hahnbach, SV Wenzenbach, VfR Neuburg/Donau, VfL Kaufering, 1. FC Sand am Main, TuS Röllbach
+++ Sämtliche Relegationskonstellationen lest ihr hier in unserem großen Relegations-Übersichtsartikel!