Das sind die Relegationsspiele zur Regional-, Bayern- und Landesliga!

Bei FuPa verpasst ihr - wie immer - nix. Sobald die Relegationspartien im Münchner "Haus des Fußballs" ausgelost sind, aktualisieren wir diesen Bericht hier live. Vor der Auslosung galt es - in der Relegation zur Bayernliga und zu den Landesligen regionale Gruppen zu bilden. In der Regionalliga-Relegation gibt es keine regionalen Töpfe oder Vorgaben, nur dass - und das gilt für alle Relegationsspiele - das klassenhöhere Team im Rückspiel Heimrecht genießt.

+++ Die Auslosung ist erfolgt: Das sind die Partien 🤩 ----

(4 Mannschaften spielen um 2 Plätze) (mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)

Releganten Regionalliga (2): TSV Schwaben Augsburg, 16. der Regionalliga Bayern (SpVgg Greuther Fürth II, oder bei Fürth-Abstieg aus der 2. Liga: Viktoria Aschaffenburg)Releganten Bayernliga (2): ASV Cham, SV KirchanschöringRegionalliga-Relegation - 1. Runde - Hinspiele: (*Dienstag, 19. Mai - 18:30 Uhr)Spiel 1: ASV Cham - 16. der Regionalliga BayernSpiel 2: SV Kirchanschöring - TSV Schwaben AugsburgAchtung: Sollte die SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga absteigen, rückt die Kleeblatt-U23 ans Tabellenende und der bisher Tabellen-17. (Viktoria Aschaffenburg) rutscht von der Direktabstiegs- in die Relegationszone.Achtung: Spielt die SpVgg Greuther Fürth die Abstiegs-Relegation in der 2. Bundesliga, ändern sich die Termine in der Regionalliga Bayern.(dann, Hinspiele: Freitag, 29. Mai - 18:30 Uhr / Rückspiele: Dienstag, 02. Juni - 18:30 Uhr)



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Die Relegation zu den Bayernligen



(10 Mannschaften spielen in zwei regionalen Gruppen 5 freie Plätze aus)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)







Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FSV Pfaffenhofen - FC Coburg

Spiel 2: TSV Großbardof - ATSV Erlangen

Spiel 3: FC Eintracht Münchberg - FSV Stadeln



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 5: TSV Seebach - TSV Kottern

Spiel 4: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg







Modus: Grundsätzlich wird innerhalb einer regionalen Gruppe einem Landesliga-Vize-Meister ein Bayernligist zugelost. Heimrecht im Rückspiel für die Bayernligisten.



Die Relegation zu den fünf Landesligen



(24 Mannschaften spielen in sechs regionalen Gruppen um insgesamt 6 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)





Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: TuS Röllbach - SVG Steinachgrund

Spiel 2: 1. FC Sand am Main - DJK Dampfach

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: SV Mistelgau - 1. FC Lichtenfels

Spiel 2: TSV Hirschaid - 1. FC Herzogenaurach

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: SV Hahnbach - SV Etzenricht

Spiel 2: SV Wenzenbach - SV Alesheim

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach

Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FC Aschheim - TSV Eintracht Karlsfeld

Spiel 2: SV Planegg-Krailing - SV Dornach

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: VfL Kaufering - FC Ehekirchen

Spiel 2: VfR Neuburg/Donau - SSV Niedersonthofen



Modus: Zunächst wird pro regionaler Gruppe zunächst einem Bezirksligisten ein Landesligist zugelost. Anschließend werden die restlichen Bezirksligisten bzw. Landesligisten zueinander gelost. Bei Spielklassengleichheit hat der Erstgezogene Heimrecht im Hinspiel.













+++ 18:25 Uhr: Kleine Verzögerung, wir werden nur noch kurz auf die Folter gespannt...: "Ist gleich soweit" 😅



+++ 18:05 Uhr: Jeden Moment ist es soweit. Gleich können wir euch hier die Ansetzungen präsentieren...



+++ 17:35 Uhr: Info aus München, bis ca. 18 Uhr ist die Auslosung beendet, und ihr bekommt sofort Info!



+++ 17 Uhr: Wir warten auf die Ansetzungen auf Verbandsebene. Ihr erfahrt es bei FuPa sofort, sobald die Partien ausgelost worden sind!





+++ 16:30 Uhr: Der beste Landesliga-15. ist gefunden, es ist die Landesliga Nordost und somit der TSV Weißenburg. Im Quervergleich aller Landesliga-Tabellen-15. rettet sich der punktbeste 15. direkt und umgeht die Abstiegsrelegation. Damit sind die 24 Landesliga-Releganten gefunden, es sind:



Releganten Landesliga (9): FC Ehekirchen, DJK Dampfach, SV Dornach, FC Teisbach, SV Etzenricht, SV Gutenstetten-Steinachgrund, 1. FC Lichtenfels, TSV Eintracht Karlsfeld, SG Niedersonthofen/Martinszell

Releganten Bezirksliga (15): SpVgg GW Deggendorf, FC Ergolding, 1. FC Herzogenaurach, SV Alesheim, FC Moosinning, FC Aschheim, SV Planegg-Krailing, SV Mistelgau, TSV Hirschaid, SV Hahnbach, SV Wenzenbach, VfR Neuburg/Donau, VfL Kaufering, 1. FC Sand am Main, TuS Röllbach





+++ Sämtliche Relegationskonstellationen lest ihr hier in unserem großen Relegations-Übersichtsartikel!







