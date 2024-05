Das Restprogramm in der Kreisliga A

27. Spieltage sind in der Kreisliga A gespielt. Die letzten drei Spieltage stehen an. Noch ungeklärt ist die Aufstiegsfrage, denn Spitzenreiter Eintracht Lommersum hat nur noch zwei Zähler Vorsprung vor der SG Dahlem-Schmidtheim. Fakt ist: Es wird nur der Meister aufsteigen, da der Quotient in diesem Jahr zu schwach ist, um einen Zweitplatzierten als Aufsteiger zu stellen.

Schöneseiffen, Zülpich II, Weilerswist, Mechernich und Frauenberg sind jenseits von gut und böse und danach beginnt auf Platz acht mit der SG Flamersheim/Kirchheim die gefährliche Zone.