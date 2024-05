Spieler gesucht im Kreis Euskirchen für Kreisliga A u. C

Die Kreisliga-A u. C Mannschaft des SV Frauenberg 1930 sucht Verstärkung für die neue Saison 2024-2025 Beschreibung : Wir suchen für unsere Kreisliga A und C Mannschaft ( Kreis Euskirchen)Spieler die uns in der neuen Saison verstärken. Jeder Spieler wird vom Verein mit kompletter Vereinskleidung ausgestattet. Alles weitere gerne im persönlichen Gespräch . Ein Verein zum Wohlfühlen Telefon: 0157 - 887 27 311