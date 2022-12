Das Projekt „Givry“ hat sich für Damien Raths bereits erledigt Präsident von Avenir Beggen und KFC Uerdingen hat nichts mehr mit der RUS Givry zu tun

Der Verein aus der belgischen D3 Amateure, der fünfthöchsten Spielklasse, steht auf dem vorletzten Tabellenplatz, doch was viel schlimmer wiegt ist die Frage, ob man die Saison überhaupt zu Ende spielen kann. Dies soll mit neuen Investoren erreicht werden, die anstelle der von Raths erwähnten Investorengruppe treten soll. Ob Raths zu viele Hüte auf einmal tragen wollte ist eine Frage, die er sich gefallen lassen muss. Dass er bereits als Vorsitzender von RUS Givry betitelt worden war, sei aber falsch: „Ich war Sprecher der Investorengruppe, aber es fand nie eine Generalversammlung statt, bei der ich oder sonst jemand sich überhaupt zur Wahl hätte stellen können“ führte der Luxemburger aus, der noch als Vorsitzender von Avenir Beggen und KFC Uerdingen in der Verantwortung steht.

Kurz vor den Feiertagen berichtete das belgische Nachrichtenportal lavenir.net davon, dass am 22.Dezember neue Investoren bei RUS Givry unterzeichnet hätten. Dem voraus ging ein Artikel, dass der Luxemburger Damien Raths den Verein verlassen würde. Raths wäre seinen Verpflichtungen und Versprechen nie nachgekommen lautete es mehrfach in verschiedenen Berichten der erwähnten Website. „Das ist frei erfunden“ so Raths gegenüber FuPa Luxemburg. „Die übliche, mehrmonatige Bestandsanalyse vor der Übernahme durch eine Investorengruppe, der ich auch angehöre, fiel durch die Prüfung, da falsche Zahlen angegeben wurden“ erklärte Damien Raths. „Schließlich wollte man in Givry sogar, ich solle persönlich für die Fehlbeträge geradestehen, die man selber zu verschleiern versucht hatte.“

In den vergangenen Wochen tauchten auf dem deutschen Portal reviersport.de ähnlich klingende Nachrichten auf, wie die, die man zuletzt aus Belgien auf lavenir.net oder auch auf sudinfo.be zu lesen bekam. Damien Raths wäre seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen hieß es auch im Westen Deutschlands. Auf Nachfrage bei einem für den KFC Uerdingen zuständigen Redakteur der „Rheinischen Post“ hin wurden diese Behauptungen zerstreut, was auch ein veröffentlichtes Schreiben der Mannschaft der Uerdinger selbst bekräftigte. Raths wüsste Prioritäten zu setzen wurde von der „RP“ FuPa Luxemburg gegenüber mitgeteilt. Im gleichen Atemzug hieß es, dass er deswegen aber seinen Fokus klar auf den KFC lege. Beggen und Givry können bzw. konnten damit keinen so hohen Stellenwert - zumindest vom Arbeitsaufwand her - in Raths’ Planungen belegen.

„Aufgabe in Uerdingen ist mein Job“

Dies bestätigt auch die übermäßig hohe Abwesenheitsquote von Damien Raths bei Vorstandssitzungen des FC Avenir Beggen, die darin mündete, dass er erst kurz vor der Winterpause wieder bei den „Wiichtelchern“ gesichtet wurde, zuvor soll er seit Mitte Oktober nicht mehr im höchsten Gremium des sechsmaligen luxemburgischen Meisters anwesend gewesen sein. Daraus machte Raths FuPa Luxemburg gegenüber keinen Hehl: „Ich bin mir bewusst, dass in Beggen oft darüber gesprochen wurde, dass ich zu selten anwesend sei. Man muss aber verstehen, dass meine Aufgabe in Uerdingen mein Job ist, für den ich bezahlt werde. Den Posten in Beggen bekleide ich dagegen ehrenamtlich. Ich hoffe man versteht, dass meine Prioritäten deswegen beim KFC Uerdingen liegen.“

In diesen Tagen soll von Seiten Raths eine Richtigstellung zu den aus seiner Sicht gesehen Falschmeldungen in den erwähnten belgischen Presseorganen veröffentlicht werden. Givry wird eine solche weniger helfen als neue Investoren. Ob sich in Beggen dagegen wieder alles zur Zufriedenheit der weiteren Vorstandsmitglieder entwickelt, scheint dagegen offen. Immerhin befindet man sich beim Traditionsverein aber sportlich auf einem guten Weg und finanziell in einer mehr oder weniger soliden Situation.