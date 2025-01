Das Pech bleibt ihm treu: Levin Ramstetter bei Ski-Unfall verletzt

Levin Ramstätter bleibt das Pech treu. Der 22-jährige Mittelfeldmann des TSV Buchbach kommt in dieser für ihn verflixten Spielzeit einfach nicht in die Spur. Nachdem ihm in der Herbstrunde eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung zusetzte und er ab August kein Spiel mehr bestreiten konnte, sollte im neuen Jahr nach der Winterpause eigentlich alles besser werden. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn der gebürtige Niederbayer aus Reut (Lkr. Rottal-Inn) muss nun einen heftigen Rückschlag hinnehmen...