Das Match zwischen dem Post TSV Detmold und dem TSV Oerlinghausen endet unentschieden

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.30 Uhr

Austragungsort: Detmold

Wettbewerb: Landesliga Staffel 1

Spieltag: 5

Spielbericht: Post TSV Detmold gegen TSV Oerlinghausen 2:2 (1:1)

Detmold. Der Post TSV Detmold und der TSV Oerlinghausen liefern sich am Sonntag ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen.

Keine sechs Minuten sind gespielt, da liegt der Ball bereits in den Maschen: Leon Hellmeier schießt den ersten Treffer und verschafft den Hausherren nur kurz nach Anpfiff die Oberhand. In Minute 38 verschenken die Detmolder ihre Führung wieder auf unglückliche Weise. Pechvogel Lennard Schröder überwindet (zu seinem Schrecken) den eigenen Torhüter und sorgt unbeabsichtigt für den Ausgleichstreffer. Unentschieden. Detmolds Niclas Lehbrink kann seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Dem Oerlinghauser Team gelingt es unmittelbar darauf, auszugleichen. Fynn Mosebach kann in der 76. Spielminute erfolgreich abschließen und das Unentschieden erringen. Die Detmolder rutschen auf Platz vier ab.

Die Aufstellungen: Post TSV Detmold - TSV Oerlinghausen

Post TSV Detmold: Julian Jobstmeier (30), Niclas Lehbrink (9), Marvin Louis Wiebe (12), Enis Cömert (4), Robin Nauphan Paul Hans Jöstingmeier (19), Philip Wichmann (8), Jannis Horstkötter (24), Leon Hellmeier (6), Zalem Özmen (33), Thomas Stirz (17), Lennard Schröder (3)

TSV Oerlinghausen: Arlind Kamerolli (11), Tim Zeihe (26), Christopher Niehaus (1), Daniel Nadig (10), Bel-Albert Mehmeti (5), Emre Aydas (17), Jan-Justin Johannhörster (9), Haydar Demirkutlu (13), Laurant Dragusha (4), Fynn Mosebach (30), Philipp Düsterdiek (21)

Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen)

Assistent: Denny Bradl

Assistent: Nico Siekmann



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.