Das ist der Spielplan der Landesliga Staffel 1 2024/25

Der komplette Spielplan der Landesliga 1 zum Nachlesen:

1. Spieltag

So., 11.08.24 15:00 Uhr Hövelhofer SV - RW Kirchlengern

So., 11.08.24 15:00 Uhr VfL Theesen - TuS Dornberg

So., 11.08.24 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - Heide Paderborn

So., 11.08.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - SVKT 07 Minden

So., 11.08.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - FC Kaunitz

So., 11.08.24 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TuS Lohe

So., 11.08.24 15:30 Uhr Spvg Brakel - SV Avenwedde

So., 11.08.24 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SC Herford



2. Spieltag

So., 18.08.24 15:00 Uhr SC Herford - TSV Oerlinghausen

So., 18.08.24 15:00 Uhr Heide Paderborn - Spvg Brakel

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Avenwedde - VfL Theesen

So., 18.08.24 15:00 Uhr TuS Dornberg - Hövelhofer SV

So., 18.08.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - FC Bad Oeynhausen

So., 18.08.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - SF DJK Mastbruch

So., 18.08.24 15:30 Uhr TuS Lohe - Beckumer SpVg

So., 18.08.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Post TSV Detmold



3. Spieltag

So., 25.08.24 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SV Avenwedde

So., 25.08.24 15:00 Uhr VfL Theesen - Heide Paderborn

So., 25.08.24 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - FC Kaunitz

So., 25.08.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - RW Kirchlengern

So., 25.08.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - FC Bad Oeynhausen

So., 25.08.24 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TuS Dornberg

So., 25.08.24 15:30 Uhr Spvg Brakel - SC Herford

So., 25.08.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TuS Lohe



4. Spieltag

So., 01.09.24 15:00 Uhr SC Herford - VfL Theesen

So., 01.09.24 15:00 Uhr Heide Paderborn - Hövelhofer SV

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Avenwedde - SF DJK Mastbruch

So., 01.09.24 15:00 Uhr TuS Dornberg - Beckumer SpVg

So., 01.09.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - Spvg Brakel

So., 01.09.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - SVKT 07 Minden

So., 01.09.24 15:30 Uhr TuS Lohe - Post TSV Detmold

So., 01.09.24 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TSV Oerlinghausen



5. Spieltag

So., 08.09.24 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SC Herford

So., 08.09.24 15:00 Uhr VfL Theesen - FC Kaunitz

So., 08.09.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - SV Avenwedde

So., 08.09.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TSV Oerlinghausen

So., 08.09.24 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Heide Paderborn

So., 08.09.24 15:30 Uhr Spvg Brakel - FC Bad Oeynhausen

So., 08.09.24 15:30 Uhr TuS Lohe - RW Kirchlengern

So., 08.09.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TuS Dornberg



6. Spieltag

So., 15.09.24 15:00 Uhr SC Herford - SF DJK Mastbruch

So., 15.09.24 15:00 Uhr Heide Paderborn - Beckumer SpVg

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Avenwedde - SVKT 07 Minden

So., 15.09.24 15:00 Uhr TuS Dornberg - TuS Lohe

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - Spvg Brakel

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - Hövelhofer SV

So., 15.09.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - Post TSV Detmold

So., 15.09.24 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - VfL Theesen



7. Spieltag

So., 22.09.24 15:00 Uhr Hövelhofer SV - FC Bad Oeynhausen

So., 22.09.24 15:00 Uhr VfL Theesen - TSV Oerlinghausen

So., 22.09.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - SC Herford

So., 22.09.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - Spvg Brakel

So., 22.09.24 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - FC Kaunitz

So., 22.09.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - TuS Dornberg

So., 22.09.24 15:30 Uhr TuS Lohe - SV Avenwedde

So., 22.09.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Heide Paderborn



8. Spieltag

So., 29.09.24 15:00 Uhr SC Herford - SVKT 07 Minden

So., 29.09.24 15:00 Uhr Heide Paderborn - TuS Lohe

So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Avenwedde - RW Kirchlengern

So., 29.09.24 15:00 Uhr TuS Dornberg - Post TSV Detmold

So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - Hövelhofer SV

So., 29.09.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - Beckumer SpVg

So., 29.09.24 15:30 Uhr Spvg Brakel - VfL Theesen

So., 29.09.24 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SF DJK Mastbruch



9. Spieltag

So., 06.10.24 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Spvg Brakel

So., 06.10.24 15:00 Uhr TuS Dornberg - SV Avenwedde

So., 06.10.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - FC Bad Oeynhausen

So., 06.10.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - VfL Theesen

So., 06.10.24 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TSV Oerlinghausen

So., 06.10.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - Heide Paderborn

So., 06.10.24 15:30 Uhr TuS Lohe - SC Herford

So., 06.10.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - FC Kaunitz



10. Spieltag

So., 13.10.24 15:00 Uhr SC Herford - RW Kirchlengern

So., 13.10.24 15:00 Uhr Heide Paderborn - TuS Dornberg

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Avenwedde - Post TSV Detmold

So., 13.10.24 15:00 Uhr VfL Theesen - Hövelhofer SV

So., 13.10.24 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - Beckumer SpVg

So., 13.10.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - TuS Lohe

So., 13.10.24 15:30 Uhr Spvg Brakel - SF DJK Mastbruch

So., 13.10.24 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SVKT 07 Minden



11. Spieltag

So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Avenwedde - Heide Paderborn

So., 20.10.24 15:00 Uhr TuS Dornberg - SC Herford

So., 20.10.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - Spvg Brakel

So., 20.10.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - Hövelhofer SV

So., 20.10.24 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - VfL Theesen

So., 20.10.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - FC Kaunitz

So., 20.10.24 15:30 Uhr TuS Lohe - FC Bad Oeynhausen

So., 20.10.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TSV Oerlinghausen



12. Spieltag

So., 27.10.24 15:00 Uhr SC Herford - SV Avenwedde

So., 27.10.24 15:00 Uhr Heide Paderborn - Post TSV Detmold

So., 27.10.24 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SF DJK Mastbruch

So., 27.10.24 15:00 Uhr VfL Theesen - Beckumer SpVg

So., 27.10.24 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - TuS Lohe

So., 27.10.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - TuS Dornberg

So., 27.10.24 15:30 Uhr Spvg Brakel - SVKT 07 Minden

So., 27.10.24 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - RW Kirchlengern



13. Spieltag

So., 03.11.24 14:30 Uhr Heide Paderborn - SC Herford

So., 03.11.24 14:30 Uhr SV Avenwedde - FC Kaunitz

So., 03.11.24 14:30 Uhr TuS Dornberg - FC Bad Oeynhausen

So., 03.11.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - Hövelhofer SV

So., 03.11.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SF DJK Mastbruch

So., 03.11.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - TSV Oerlinghausen

So., 03.11.24 15:30 Uhr TuS Lohe - Spvg Brakel

So., 03.11.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - VfL Theesen



14. Spieltag

So., 10.11.24 14:30 Uhr VfL Theesen - TuS Lohe

So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Oerlinghausen - TuS Dornberg

So., 10.11.24 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SVKT 07 Minden

So., 10.11.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - Heide Paderborn

So., 10.11.24 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SC Herford

So., 10.11.24 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Beckumer SpVg

So., 10.11.24 15:30 Uhr Spvg Brakel - RW Kirchlengern

So., 10.11.24 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SV Avenwedde



15. Spieltag

So., 17.11.24 15:00 Uhr SC Herford - FC Kaunitz

So., 17.11.24 15:00 Uhr Heide Paderborn - FC Bad Oeynhausen

So., 17.11.24 15:00 Uhr SV Avenwedde - TSV Oerlinghausen

So., 17.11.24 15:00 Uhr TuS Dornberg - Spvg Brakel

So., 17.11.24 15:00 Uhr Beckumer SpVg - Post TSV Detmold

So., 17.11.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - VfL Theesen

So., 17.11.24 15:30 Uhr TuS Lohe - Hövelhofer SV

So., 17.11.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SF DJK Mastbruch



16. Spieltag

So., 01.12.24 14:30 Uhr TuS Dornberg - VfL Theesen

So., 01.12.24 14:30 Uhr SV Avenwedde - Spvg Brakel

So., 01.12.24 14:30 Uhr Heide Paderborn - TSV Oerlinghausen

So., 01.12.24 15:00 Uhr FC Kaunitz - Post TSV Detmold

So., 01.12.24 15:00 Uhr SC Herford - FC Bad Oeynhausen

So., 01.12.24 15:30 Uhr TuS Lohe - SF DJK Mastbruch

So., 01.12.24 15:30 Uhr RW Kirchlengern - Hövelhofer SV

So., 01.12.24 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Beckumer SpVg



17. Spieltag

So., 16.02.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - SC Herford

So., 16.02.25 15:00 Uhr VfL Theesen - SV Avenwedde

So., 16.02.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TuS Dornberg

So., 16.02.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - TuS Lohe

So., 16.02.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - Heide Paderborn

So., 16.02.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - RW Kirchlengern

So., 16.02.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SVKT 07 Minden

So., 16.02.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - FC Kaunitz



18. Spieltag

So., 23.02.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - SF DJK Mastbruch

So., 23.02.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - Hövelhofer SV

So., 23.02.25 15:00 Uhr Heide Paderborn - VfL Theesen

So., 23.02.25 15:00 Uhr SC Herford - Spvg Brakel

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - TSV Oerlinghausen

So., 23.02.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Post TSV Detmold

So., 23.02.25 15:30 Uhr TuS Lohe - SVKT 07 Minden

So., 23.02.25 15:30 Uhr RW Kirchlengern - Beckumer SpVg



19. Spieltag

So., 09.03.25 15:00 Uhr VfL Theesen - SC Herford

So., 09.03.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Heide Paderborn

So., 09.03.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - TuS Dornberg

So., 09.03.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - FC Bad Oeynhausen

So., 09.03.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - SV Avenwedde

So., 09.03.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - RW Kirchlengern

So., 09.03.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TuS Lohe

So., 09.03.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - FC Kaunitz



20. Spieltag

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - Post TSV Detmold

So., 16.03.25 15:00 Uhr Heide Paderborn - SF DJK Mastbruch

So., 16.03.25 15:00 Uhr SC Herford - Hövelhofer SV

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - VfL Theesen

So., 16.03.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - SVKT 07 Minden

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - Beckumer SpVg

So., 16.03.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Spvg Brakel

So., 16.03.25 15:30 Uhr RW Kirchlengern - TuS Lohe



21. Spieltag

So., 23.03.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - Heide Paderborn

So., 23.03.25 15:00 Uhr VfL Theesen - FC Bad Oeynhausen

So., 23.03.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - FC Kaunitz

So., 23.03.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - SC Herford

So., 23.03.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SV Avenwedde

So., 23.03.25 15:30 Uhr TuS Lohe - TuS Dornberg

So., 23.03.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - RW Kirchlengern

So., 23.03.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - TSV Oerlinghausen



22. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - SF DJK Mastbruch

So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - VfL Theesen

So., 30.03.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - RW Kirchlengern

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - TuS Lohe

So., 30.03.25 15:00 Uhr Heide Paderborn - SVKT 07 Minden

So., 30.03.25 15:00 Uhr SC Herford - Beckumer SpVg

So., 30.03.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - Post TSV Detmold

So., 30.03.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Hövelhofer SV



23. Spieltag

So., 06.04.25 15:00 Uhr VfL Theesen - Spvg Brakel

So., 06.04.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TSV Oerlinghausen

So., 06.04.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - FC Kaunitz

So., 06.04.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SC Herford

So., 06.04.25 15:30 Uhr TuS Lohe - Heide Paderborn

So., 06.04.25 15:30 Uhr RW Kirchlengern - SV Avenwedde

So., 06.04.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TuS Dornberg

So., 06.04.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - FC Bad Oeynhausen



24. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr VfL Theesen - Post TSV Detmold

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - SF DJK Mastbruch

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - TuS Dornberg

So., 13.04.25 15:00 Uhr Heide Paderborn - RW Kirchlengern

So., 13.04.25 15:00 Uhr SC Herford - TuS Lohe

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - SVKT 07 Minden

So., 13.04.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - Hövelhofer SV

So., 13.04.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Beckumer SpVg



25. Spieltag

So., 27.04.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - Heide Paderborn

So., 27.04.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - VfL Theesen

So., 27.04.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - TSV Oerlinghausen

So., 27.04.25 15:30 Uhr RW Kirchlengern - SC Herford

So., 27.04.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SV Avenwedde

So., 27.04.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Spvg Brakel

So., 27.04.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - FC Bad Oeynhausen

So., 27.04.25 15:30 Uhr TuS Lohe - FC Kaunitz



26. Spieltag

So., 04.05.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Post TSV Detmold

So., 04.05.25 15:00 Uhr VfL Theesen - SF DJK Mastbruch

So., 04.05.25 15:00 Uhr Heide Paderborn - SV Avenwedde

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Herford - TuS Dornberg

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - RW Kirchlengern

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - SVKT 07 Minden

So., 04.05.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TuS Lohe

So., 04.05.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - Beckumer SpVg



27. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - SC Herford

So., 11.05.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - VfL Theesen

So., 11.05.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - FC Kaunitz

So., 11.05.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - Heide Paderborn

So., 11.05.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Hövelhofer SV

So., 11.05.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Spvg Brakel

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuS Lohe - TSV Oerlinghausen

So., 11.05.25 15:30 Uhr RW Kirchlengern - FC Bad Oeynhausen



28. Spieltag

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Herford - Heide Paderborn

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - SV Avenwedde

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - RW Kirchlengern

So., 18.05.25 15:00 Uhr VfL Theesen - SVKT 07 Minden

So., 18.05.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Beckumer SpVg

So., 18.05.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Post TSV Detmold

So., 18.05.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TuS Dornberg

So., 18.05.25 15:30 Uhr Spvg Brakel - TuS Lohe



29. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Herford - Post TSV Detmold

So., 25.05.25 15:00 Uhr Beckumer SpVg - SF DJK Mastbruch

So., 25.05.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - TSV Oerlinghausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - FC Bad Oeynhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr Heide Paderborn - FC Kaunitz

So., 25.05.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Hövelhofer SV

So., 25.05.25 15:30 Uhr TuS Lohe - VfL Theesen

So., 25.05.25 15:30 Uhr RW Kirchlengern - Spvg Brakel



30. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - SC Herford

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Bad Oeynhausen - Heide Paderborn

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Oerlinghausen - SV Avenwedde

So., 01.06.25 15:00 Uhr Spvg Brakel - TuS Dornberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfL Theesen - RW Kirchlengern

So., 01.06.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TuS Lohe

So., 01.06.25 15:00 Uhr SF DJK Mastbruch - SVKT 07 Minden

So., 01.06.25 15:00 Uhr Post TSV Detmold - Beckumer SpVg