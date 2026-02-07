Das ist der neue Trainer des FC Wettswil-Bonstetten

– Foto: regional - fussball.ch

Der FC Wettswil-Bonstetten konnte die Nachfolge von Stephan Lichtsteiner bereits regeln. Hesam Mirzai wird per sofort Cheftrainer des Fanionteams der Rotschwarzen.

Hesam Mirzai ist im Säuliamt schon bestens bekannt, war er doch unter Jérôme Oswald bereits Assistenztrainer beim FCWB und hat im Frühjahr 2022 das Team einige Monate ad-interim geleitet.

Mitten in der Vorbereitung war es für Sportchef Stephan Zollinger wichtig, die Lücke möglichst rasch zu schliessen, auch wenn der bestehende Staff um Irhan Abdiji und Markus Ries nahtlos übernehmen konnte.

Zollinger streckte seine Fühler aus und war beim mittlerweile 31-jährige Mirzai erfolgreich.

Nach seinem Engagement beim FCWB war er zuletzt Leiter der Sportkommission beim FC Seefeld und blieb damit eng im Zürcher Fussball verknüpft. Viele aus dem Team kennen ihn noch von früher, was den Start vereinfachen dürfte.

Rückrunde steht vor der Tür

Und fürs Team geht es gleich richtig los. Das Trainingslager steht an und in zwei Wochen beginnt die Rückrunde auswärts gegen Freienbach und Ende Februar zu Hause gegen Collina d’Oro.