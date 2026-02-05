Höngg holt sich Verstärkung aus dem Ausland

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 3 getätigt

FC Collina d'Oro

Trainer: Andrea Lanza

Zugänge: Joco Stojanovic (AS Castello)

Abgänge:



FC Dietikon

Trainer: Daniel Tarone

Zugänge: Josiah Daniel (USV Eschen-Mauren), Sofiane Basri (FC Dietikon II), Shefki Aslani (FC Dietikon II), Andrija Andjelkovic (SV Höngg), Diego Lobo (SV Schaffhausen), Noah Behringer (FC Basel II), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (SC YF Juventus)

Abgänge: Dennis Aberia (FC Thalwil), Berna Baldeh Baldeh (Italien), Petar Ugljesic (?), Salah Kermi (?), Jeffry Kiabonga Kikanda (?), Nicolas Simon Mbazoa (FC Red Star Zürich), Ken De Ridder (BSC Old Boys)

FC Freienbach

Trainer: Stefan Flühmann

Zugänge:

Abgänge: Lukas Espinosa de la Cruz (FC Wädenswil)



FC Kosova

Trainer: Emilio Jose Gesteiro

Zugänge: Imran Bunjaku (SC YF Juventus)

Abgänge: Armaan Kalra (FC Red Star Zürich)



FC Mendrisio

Trainer: Amedeo Stefani

Zugänge: Moris Sportelli (FC Legnago Salus/ITA), Alessio Calacoci (Codogno/ITA), Samuele Lago (AS Castello)

Abgänge: Riccardo Bini (FC Chiasso), Senai Estephanos (Team Ticino U19), Justyn D'ippolito (?), Bruno Martignoni (US Giubiasco), Alessandro Castellan (SC Balerna)



FC St. Gallen II

Trainer: Damian Senn

Zugänge: Robin Handermann (USV Eschen-Mauren)

Abgänge:



FC Tuggen

Trainer: Ivan Previtali

Zugänge: Edvin Osmani (FC Struga Trim-Lum/MAZ)

Abgänge: Sandro Wieser (FC Ruggell)



FC Wettswil-Bonstetten

Trainer:

Zugänge:

Abgänge:



FC Widnau

Trainer: Andreas Lüchinger

Zugänge: Ulrich Rhiner (Chur 97), Oliver Neumann (FC Vaduz II), Hakija Canoski (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Rikard Oroshi (FC Arbon 05), Sinan Özcelik (FC Rorschach-Goldach)

Abgänge: Tobia Walt (?), Erolind Sylaj (?), Orhan Ademi (FC Au-Berneck 05)



FC Winterthur II

Trainer: Mario Cantaluppi

Zugänge:

Abgänge: Aaron Moyane (FC Seuzach), Andrin Ulli (FC Baden)



SC YF Juventus

Trainer:

Zugänge: Junior Eyamba (SC Austria Lustenau/AUT), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Kedus Haile-Selassie (zuletzt FC Baden)

Abgänge: Imran Bunjaku (FC Kosova), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (FC Dietikon)



SV Höngg

Trainer: Fatmir Alijaj

Zugänge: Sinan Ulu (FC Seefeld), Luljan Azizi (FC Baden Nachwuchs), Justin Pfister (FC Wohlen), Ercan Kacir (FC Wohlen II), Adrián Rojo Colomar (PE Sant Jordi/ESP), Luka Luburic (NK Tekstilac Sinj/CRO)

Abgänge: Alexander Seupke (FC Maur), Andrija Andjelkovic (FC Dietikon)



SV Schaffhausen

Trainer: Ergün Dogru

Zugänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (FC Unterstrass), Muhammed Musab Aydin (FC Klingnau), Robin Belser (SC Cham)

Abgänge: Enrico de Nobile Berglas (FC Beringen), Damian Corbisiero (Linzer ASK Amateure/AUT), Caner Türkmen (FC Uster), Diego Lobo (FC Dietikon)



USV Eschen-Mauren

Trainer: Michele Polverino

Zugänge: Andri Zimmermann (FC Kreuzlingen), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Enea Zappala (Chur 97)

Abgänge: Alex Ybrah (FC Altstätten), Robin Handermann (FC St. Gallen II), Viktor Pajic (?), Josiah Daniel (FC Dietikon), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach), Lukas Graber (FC Schaan)

