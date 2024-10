„Das Glück, das in Augsburg gefehlt hat": Buchbach besiegt Aubstadt

Der TSV Buchbach hat am 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern den sechsten Saisonsieg eingefahren, hat jetzt 22 Punkte und springt in der Tabelle auf Rang sieben. „Unterm Strich war es ein schwer erkämpfter Dreier“, so Trainer Aleksandro Petrovic nach dem 3:2-Erfolg am Dienstag gegen den TSV Aubstadt.

„Vielleicht hatten wir heute das Glück, das uns letzte Woche beim 3:4 in Augsburg gefehlt hat“, gestand der Buchbacher Trainer, dessen Team in der ersten Halbzeit ziemlich effizient war: Den Führungstreffer markierte Daniel Muteba nach einem Lupfer von Sammy Ammari mit einem technisch anspruchsvollen Dropkick (16.), auf der anderen Seite setzte Loris Maier einen Kopfball knapp über den Kasten (27.).

In der temporeichen Begegnung ging es meist blitzschnell rauf und runter, da beide Teams angesichts der Platzverhältnisse überwiegend auf weite Bälle setzten. Bei einem davon aus dem Mittelfeld durch Albano Gashi behauptete sich Tobias Stoßberger im Laufduell energisch gegen Lukas Mrozek, und Tobias Sztaf grätschte die Kugel zu seinem fünften Saisontreffer über die Linie (41.). Petrovic: „Wir haben die erste Hälfte kontrolliert, aber ein 2:0 ist eben das gefährlichste Ergebnis.“

Die Grabfelder kamen mit viel Schwung aus der Kabine und hatten gleich Möglichkeiten durch Jens Trunk und Max Grimm, ehe Zech in der 54. Minute gegen Nickel eine Monsterparade auspackte und dessen Knaller über die Latte lenkte.

Hemmerich narrt die TSV-Defensive

Machtlos war der Heimkeeper aber vier Minuten später, als der starke Luke Hemmerich eine Hereingabe vom linken Flügel am langen Pfosten über die Linie bugsierte. Doch die Buchbacher Antwort folgte auf dem Fuß: Ein flaches Zuspiel von Stoßberger konnten die Gäste nicht richtig klären, Muteba scheiterte noch am Pfosten, ehe Ammari mit viel Übersicht ins kurze Eck zum 3:1 vollendete (60.). Noch war aber der Torreigen nicht beendet, weil Hemmerich die Buchbacher Defensive alt aussehen ließ und Grimm seine Hereingabe relativ unbedrängt über die Linie drücken konnte (67.).

In der Folge verpassten es die Buchbacher, den Vorsprung weiter auszubauen, entweder kamen die Flanken nicht präzise genug oder die Abschlüsse waren nicht zwingend – so wurde es noch mal richtig spannend. „Das ist eben der Unterschied zu einer Top-Mannschaft. Die macht in solchen Situationen den Sack zu. In der Summe hätten wir das Spiel eher entscheiden müssen“, erklärte Petrovic, während Aubstadts Trainer Julian Grell kommentierte: „In der ersten Halbzeit haben wir es Buchbach bei den Gegentoren zu leicht gemacht, zeigten dann aber in der zweiten Hälfte tolle Moral und haben auch nach dem 3:1 immer weiter gemacht. Letztlich hätten wir uns für den großen Kampf zumindest mit einem Punkt belohnen müssen.“