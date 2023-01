»Das Beste, was ich jemals trainieren durfte«: Stern verlängert Der Seebacher Erfolgstrainer bleibt dem TSV unabhängig vom Saisonausgang erhalten

"Es freut mich sehr, dass mir der Verein weiterhin sein Vertrauen schenkt. Ich fühle mich pudelwohl in Seebach. Die Zusammenarbeit verläuft sehr harmonisch mit gegenseitigem Respekt und großem Vertrauen. Definitiv kann man sich sowohl als Spieler als auch als Trainer in Seebach bestens aufgehoben fühlen", findet Manfred Stern lobende Worte für die Verantwortlichen und auch mit seinem kickenden Gefolge ist der 44-Jährige mehr als zufrieden: "Die Entwicklung der Mannschaft geht richtig gut voran. An Einstellung, Gier und Fokus das Beste, was ich jemals trainieren durfte. Aber auch im taktischen und fußballerischen Bereich haben wir uns in kurzer Zeit wirklich hervorragend entwickelt. Ich freu mich auf die nächste Zeit, vielleicht schaffen wir dieses Jahr den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Wenn nicht, geht die Welt in Seebach auch nicht unter. Wir werden sehen, wo die Reise letztendlich hingeht. Für mich geht es jedoch definitiv mit dem TSV Seebach auch in der kommenden Saison weiter."







TSV-Vorstand Manfred Schiller hat die Stern-Verlängerung wohlwollend zur Kenntnis genommen: "Wir sind sehr froh, dass wir mit Manfred Stern einen sehr engagierten und fachlich hervorragenden Trainer weiterhin an unseren Verein binden konnten. Mane passt menschlich zu uns, identifiziert sich mit dem Verein und unseren Zielen. Eine wirklich gute Zusammenarbeit, auf einer sehr vertrauensvollen Basis. Deshalb waren wir auch sehr um eine Verlängerung bemüht. Sieht man zudem die Entwicklung der Mannschaft, ist das alles wirklich sehr erfreulich für den TSV Seebach.“