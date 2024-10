Das Achtelfinale ruft! SV Vaihingen II siegt 2:0 gegen Sillenbuch II

Beide Teams schenkten sich bis zum Halbzeitpfiff nichts; die einzigen Schüsse kamen von Daniel Ullrich, der im 1-gegen-1 in Luis Kaltapanidis seinen Meister fand, und Emil Malzer, dessen Distanzschuss nur vom Lattenkreuz gestoppt werden konnte. Auch wurden beide Teams ruppiger und aggressiver im Spiel gegen Ball und Gegner — ein Trend, der sich in der 2. Halbzeit steigerte.

Dort fokussierte sich Vaihingen auf die Verteidigung und vereitelte diverse Sillenbucher Vorstöße. Dank der abgeklärten Leistungen von Oliver Heringhaus, Tom Huhnke und Nick Rudloff blieb der SVV ruhig und kam erst in der letzten halben Stunde in wirkliche Gefahr.

Durch Tobias Thiels lange Einwürfe bekam Sillenbuch mehrere Möglichkeiten, angefangen mit einem Kopfball von Mika Kuhlen, der die Kugel an den Pfosten setzte. Ein abgefälschter Schuss von Malzer folgte wenige Minuten später, bevor ein weiterer Einwurf für die Schlüsselszene des Spiels sorgte: eine Weiterleitung per Kopf brachte den Ball zum knapp vor dem Tor stehenden Konstantin Trölitzsch. Der hielt den Fuß hin, scheiterte aber an einer schnellen Reaktion von Studenkov. Binnen 20 Sekunden lag der Ball dann im Sillenbucher Netz: Gabriel Weber eroberte vor dem gegnerischen Strafraum den Ball von Sven Knapp und legte ihn per Grätsche zum frei einschiebenden Sepehr Heydari (79.).

Sillenbuch gab sich bis zum Ende nicht geschlagen und drängte wiederholt auf den Anschlusstreffer, wurde aber durch robustes Verteidigen und einige (sprich: viele) Fouls von Vaihingen daran gehindert. Zwei Grätschen von Heydari führten letztendlich zur Gelb-Roten Karte für den Stürmer.

Im Endeffekt hatte Vaihingen in den entscheidenden Momenten das Spielglück auf seiner Seite. Sillenbuch nahm den Kampf an, scheiterte schlussendlich aber an seiner mangelhaften Chancenverwertung. Für Vaihingen geht die Pokalreise nun im Achtelfinale weiter.