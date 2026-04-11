Dank Blitzstart: ASV Hamburg gelingt wichtiger Heimsieg gegen SCVM

Die Gastgeber gingen früh in Führung: Bereits in der 8. Minute traf Lion Jona Jodeit zum 1:0, nur fünf Minuten später erhöhte Mertkan Mehmed Hasan auf 2:0 (13.). Damit hatte sich der ASV eine komfortable Ausgangsposition erarbeitet. Weitere Tore fielen zunächst nicht, ehe die Partie im zweiten Durchgang endgültig entschieden wurde.

Nach der Halbzeit baute der ASV die Führung weiter aus. Der eingewechselte Malang Lamin Jawla traf in der 63. Minute zum 3:0, nur sechs Minuten später erhöhte Hischem Metidji auf 4:0 (69.). Der Treffer von Dosu Sharon Tehua in der 84. Minute zum 1:4-Endstand hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie.

Wichtiger Schritt im Abstiegskampf

Mit dem Sieg verbessert sich der ASV Hamburg auf 29 Punkte und verschafft sich damit eine bessere Ausgangslage im Tabellenkeller, immerhin hat die Elf von Mohet Wadhwa nun acht Punkte Vorsprung. Der SC Vier- und Marschlande bleibt hingegen im unteren Bereich der Tabelle. Nur der SC Eilbek, Hamm United und das abgeschlagene Schlusslicht TSV Ahrensburg rangieren unterhalb des SC.