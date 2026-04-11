Dank Blitzstart: ASV Hamburg gelingt wichtiger Heimsieg gegen SCVM

Der ASV Hamburg hat im Abstiegskampf der Landesliga Hansa ein klares Zeichen gesetzt und sich am 25. Spieltag mit 4:1 gegen den direkten Konkurrenten SC Vier- und Marschlande durchgesetzt.
Die Gastgeber gingen früh in Führung: Bereits in der 8. Minute traf Lion Jona Jodeit zum 1:0, nur fünf Minuten später erhöhte Mertkan Mehmed Hasan auf 2:0 (13.). Damit hatte sich der ASV eine komfortable Ausgangsposition erarbeitet. Weitere Tore fielen zunächst nicht, ehe die Partie im zweiten Durchgang endgültig entschieden wurde.
Nach der Halbzeit baute der ASV die Führung weiter aus. Der eingewechselte Malang Lamin Jawla traf in der 63. Minute zum 3:0, nur sechs Minuten später erhöhte Hischem Metidji auf 4:0 (69.). Der Treffer von Dosu Sharon Tehua in der 84. Minute zum 1:4-Endstand hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie.
Mit dem Sieg verbessert sich der ASV Hamburg auf 29 Punkte und verschafft sich damit eine bessere Ausgangslage im Tabellenkeller, immerhin hat die Elf von Mohet Wadhwa nun acht Punkte Vorsprung. Der SC Vier- und Marschlande bleibt hingegen im unteren Bereich der Tabelle. Nur der SC Eilbek, Hamm United und das abgeschlagene Schlusslicht TSV Ahrensburg rangieren unterhalb des SC.
Für den ASV steht nun eine anspruchsvolle Phase bevor. Am nächsten Spieltag wartet mit HSV Barmbek-Uhlenhorst ein Gegner aus dem oberen Tabellenbereich, ehe mit dem Sport-Club Eilbek ein weiteres wichtiges Duell im direkten Konkurrenzumfeld folgt. gelingt auch in diesem Duell der Erfolg, wäre das wohl der Klassenerhalt.
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