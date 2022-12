Daniele Scilingua ist der »FuPa-Abwehrspieler des Monats« FuPa präsentiert die Auswertung für die Enz-Murr-Mannschaften

FuPa Enz-Murr präsentiert den Abwehrspieler des Monats. Die Auswertung des Spielers der Woche gewinnen meist Mittelfelfakteure oder Stürmer. Die Verteidiger kommen dabei meist zu kurz. Das ändern wir mit der Auswertung des FuPa-Abwehrspieler des Monats. Unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Verteidiger, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Auch weitere Angaben wie die Ergebnisse spielen eine Rolle. In die Wertung kommen alle Punktspiele, die in einem Monat stattfanden. Jeder Abwehrspieler muss mindestens einen Einsatz in diesem Zeitraum haben.

Ein weiteres Kriterium: Es muss ein Porträtfoto vom Abwehrspieler in seinem FuPa-Spielerprofil vorhanden sein.