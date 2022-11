Damen: Vorschau auf das Wochenende in den drei Ligen Liga 1: Daniele und WMG gegen Estevez und Racing +++ Liga 2: Verfolgerduell Mamer II - Fola +++ Liga 3: Mertzig - Steinsel und Bettemburg II - Biwer im Fokus

Liga 1

Junglinster – Differdingen

Handelt es sich hier um das Topspiel des Tages? Immerhin treffen die Viertplatzierten aus Junglinster gegen die Siebten aus Differdingen. Der Aufsteiger spielt bislang eine ordentliche Saison, kann sich aber noch nicht zu sicher sein. Immerhin sind die direkten Abstiegsplätze aber auch schon 6 Punkte weg, womit es ein geruhsames Weihnachtsfest werden könnte. Junglinster hat derweil schon etwas nach Oben abreissen lassen müssen. Daher sind hier drei Punkte wichtig, möchte man den Abstand nicht zu gross werden lassen.

Wintger - Diekirch

Wintger empfängt mit einem 7-0 von letzten Samstag im Rücken, die "nur" um einen Punkt besseren Young Girls aus Diekirch. Für beide Teams wäre ein Sieg also ein gewaltiger Schritt aus dem Tabellenkeller hinaus, hin zu einem sicheren Mittelfeldplatz. Theoretisch könnte es für Diekirch sogar auf Platz 5 voran gehen, Wintger könnte maximal den 6 Platz erreichen.

Red Black –Bettemburg

Für den Vorletzten aus Pfaffenthal kann es eigentlich nur darum gehen, drei Punkte einzufahren. Gegen Bettemburg dürfte dieses Unterfangen aber recht schwer werden, stehen diese doch nach der 0-1 Niederlage gegen Junglinster auch Ihrerseits unter Druck, den Anschluss an die beiden führenden Teams nicht zu gross werden zu lassen. Gewinnen ist somit eigentlich für Beide Pflicht.

Ell - Mertert

Weiterhin mit Personalsorgen im Rücken, tritt Mertert Trainer Jan Fisch mit seinem Team die Reise nach Ell an. Hier müsste unbedingt gepunktet werden, denn dann wäre Wormeldingen – und damit der Relegationsplatz – wieder in greifbarer Nähe. Durch eine geschlossene Teamleistung könnte das gelingen; das 0-7 gegen Wintger täuschte etwas über den aufopferungsvollen Kampf in diese Spiel hinweg. Aufgegeben jedenfalls hatte sich das Team nicht. Auf der anderen Seite Ell, die in sicherem Fahrwasser dahinschippern. Mit einem Sieg wäre man Oben wieder etwas drann und würde sich grösserer Sorgen nach Unten entledigen.

Wormeldingen - RFCUL

Alles andere als 3 Punkte für den Meister aus der Hauptstadt wäre bei diesem Spiel eine riesen Ueberraschung. Aber auch tabellarisch wäre dieser Sieg für die Hauptstädterinnen wichtig, liegt Mamer doch mit einem Punkt Vorsprung (ein Spiel mehr) auf der Leader-Position. Das letzte Spiel von Wormeldingen war gegen eben dieses Team, es endete 3-0 für Mamer. Die Tore fielen alle in Halbzeit 2, gut 50 Minuten hielt das Abwehrbollwerk von Wormeldingen. Und dieses Bollwerk darf auch gegen den Meister nicht zu viel zulassen, möchte man die Chance auf Punkte wahren.