Damen: Mamer beeindruckt gegen Racing

In einem packenden Spiel der Damen-Liga 1 traf der FC Mamer 32 auf den Racing FC Union Luxemburg und siegte mit einem mehr als deutlichen und unerwarteten 5:1. In der 18. Minute eröffnete Roelse den Torreigen für die Gastgeberinnen und brachte ihr Team mit 1:0 in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Thompson auf 2:0 für Mamer. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und konnten durch Kohr in der 40.' auf 2:1 verkürzen. Doch Mamer ließ sich nicht beirren und baute durch drei weitere Tore von Nationalspielerin Thompson in der 64., 68. und 72. Minute den Vorsprung auf 5:1 aus. Noch hält Racing alle Trümpfe in der Hand und der Titelgewinn ist bei 8 Punkten Vorsprung und drei verbleibenden Spielen immer noch sehr realistisch.

In einem spannenden Duell konnte sich Hesperingen mit 1:3 in Ell durchsetzen. Bereits in der 9.Spielminute erzielte Martineau das 0:1 für den FC Swift. Nach der Halbzeitpause legte Hesperingen nach. In der 47. Minute erzielte Zanoubi einen Treffer per Freistoß und erhöhte auf 0:2 für die Gäste. Der SC Ell kämpfte aber weiter und in der 53.' gelang es Raty den Anschlusstreffer zu erzielen und die Gastgeberinnen wieder ins Spiel zu bringen (1:2). Doch der FC Swift wollte sich den Sieg nicht nehmen lassen und blieb weiterhin gefährlich. In der 81. Minute sorgte Coulibaly für die endgültige Entscheidung. Mit diesem Erfolg behält Hesperingen kleine Restchancen auf die Meisterschaft.

Diekirch trafen in einem wichtigen Play-Off-Spiel gegen den Abstieg auf Differdingen 03. Die Gäste legten einen fulminanten Start hin und gingen bereits in der 11. Minute durch einen Treffer von Roncari mit 0:1 in Führung. In der 26. Minute baute Houamdi die Führung der Gäste mit einem weiteren Tor auf aus (0:2). Die Hausdamen kämpften sich in der zweiten Halbzeit jedoch zurück. In der 61. Minute erzielte Lourenço den Anschlusstreffer zum 1:2. Nur 180 Sekunden später unterlief der Differdinger Abwehr ein Eigentor, sodass der Ausgleich zum 2:2 fiel.

Die Young Girls ließen sich nicht mehr beirren und drehten das Spiel. In der 66. Minute war es erneut Lourenço, die mit ihrem Treffer die Heimmannschaft erstmals in Führung brachte (3:2). Doch der Differdingen schlug noch einmal zurück und erzielte in der 84.Minute den Ausgleich zum 3:3 (Silva). In der 90. Minute gelang Lourenço mit ihrem dritten Treffer schließlich der entscheidende Siegtreffer zum 4:3-Endstand für Diekirch, wobei Magalhaes die Vorlage gab. Durch diesen Erfolg sichert Diekirch sich den Klassenerhalt.