Symbolbild – Foto: Alexander Rabe

D2S2: zwei schwere Verletzungen überschatteten den 22.Spieltag Schreckensnachrichten reißen nicht ab – Spitzenspiel abgebrochen, US Esch kann sich nur noch über die Relegation retten

Vor 80 Zuschauern schlug Bartringen die Gastmannschaft mit 4:1. Schon in der 11. Spielminute erzielte Labiod den ersten Treffer für den FC Sporting, dies nach einer Vorlage von Lima Lizardo. In der 22.' erhöhte Faroukh zum 2:0, nachdem Duprel die Vorlage gegeben hatte. In der 2.Halbzeit trug Barghouti Kun mit einem Tor in der 53. Minute zum bereits dritten Treffer für Bartringen bei (3:0). In der 77. Minute gab es einen Strafstoß für Moutfort, den Ramos Rita verwandelte (3:1). Doch nur fünf Minuten später erhielt Bartringen ebenfalls einen Elfmeter, den Barghouti Kun zum 4:1 verwandelte und somit den Endstand markierte.

Nach rund einer halben Stunde erarbeitete sich Mertert-Wasserbillig Vorteile in Küntzig, scheiterte aber kurz vor dem Pausentee am Keeper der Hausherren bzw. war zu ungenau im Abschluss. Küntzigs Maltez rettete in der 52.‘ für seinen geschlagenen Torwart, welcher in der 60.‘ aber gegen einen Kopfball von Parhamov chancenlos war (0:1). Quasi postwendend glich Amari nach Assist von Santos aus (1:1, 62.‘). So ging es weiter, im Anschluss an einen langen Ball kam Schmitz an den sog. zweiten Ball und traf von der Strafraumgrenze zum 1:2 für die UMW (66.‘). In der Nachspielzeit verhinderte der Gästetorwart den Ausgleich und rettete seinen Team damit drei sehr wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

>> Fotogalerie Ehleringen empfing am Sonntag Tricolore Gasperich. Nach 14 Minuten gingen die Gastgeber durch einen von Kozar verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung. In der 23. Minute erhöhte eben dieser Kozar mit einem Fernschuss auf 2:0, nachdem Sowah ihm den Ball vorgelegt hatte. Gasperich kam in der 64. Minute durch ein Tor von Barbosa Dos Santos auf 2:1 heran, wobei Vieira Mendes die Vorlage lieferte. In der 84. Minute verwandelte Dos Santos einen weiteren Elfmeter und sicherte Gasperich das 2:2-Unentschieden. Laut Ehleringer Trainer soll die fehlende Erfahrung dazu geführt haben, das man ein Spiel, das man in der Hand hatte, wieder abgab.

// Update 1.5.2024, 12:10 Uhr // Der CS Oberkorn überraschte mit einem Punktgewinn beim Tabellenzweiten Steinfort. Lheyet konnte Mendes’ frühes 1:0 (4.‘) nach der Pause ausgleichen (1:1, 68.‘). Doch der Fussball war am Ende nur Nebensache, da Gästetorwart Alex Mendes - und nicht Freire in der 75.' wie ursprünglich berichtet - sich in der 35.‘ so schwer verletzte, dass das Spiel lange unterbrochen und der Spieler ins Krankenhaus transportiert werden musste. Er wurde durch Feldspieler Amiri ersetzt. FuPa wünscht trotzdem eine gute Besserung und bittet diese Verwechslung zu entschuldigen!

Das Spiel zwischen Jeunesse Biwer und der US Esch endete mit 3:2 für die Heimmannschaft. Schon nach 7 Minuten gelang Schlusslicht US Esch das 0:1. Biwer hatte in der 31. Minute eine große Torchance durch Weber, konnte aber erst kurz vor der Halbzeitpause durch Nickels zum 1:1 ausgleichen, die Vorlage lieferte Molitor (45.'). Unmittelbar nach Wiederanpfiff trafen die Gastgeber erneut, Weber erzielte in der 46.' das 2:1 für Biwer. Eine weitere große Torchance hatte Amberg in der 54. Minute. In der 73. Spielminute erhöhte er dann auf 3:1, Nederveen lieferte die Vorlage. Kurz vor Abpfiff gelang den Gästen noch das 3:2 (89.'), zu mehr sollte es aber nicht reichen.

Das bis Spitzenspiel zwischen Koerich und Sanem musste beim Stand von 2:1 für die Gastgeber wegen einer schweren Verletzung abgebrochen werden. Gästespieler Sidibe brach sich nach einem nicht einmal überhart geführten Zweikampf das Bein und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ihm wünscht FuPa eine schnelle Genesung!