D2S2: in 3 Spielen alleine fielen 32 Tore!

Was am Wochenende los war

Berichteten wir am Montag von „high scores“ in der BGL Ligue? Pustekuchen! Im 2.Bezirk der 2.Division wurden in drei Partien alleine 32 Treffer erzielt, in zweien dann noch jeweils fünf. Nur die Begegnung Aspelt – Lasauvage wollte sich nicht in die Liste der Torfestivals einreihen: der FC Minière gewann durch einen Treffer von Soares Ribeiro knapp mit 1:0 beim Aufsteiger. Eine erste Partie, die durch ihr Ergebnis auffiel war die zwischen den Sorgenkindern und beiden Schlusslichtern US Esch und Nörtzingen, die mit 4:4 zu Ende ging, zu der uns aber kaum weitere Informationen zur Verfügung gestellt wurden - weswegen wir beim Trainer der Gastgeber, Mourad Boukellal, nachgefragt haben, wie der Spielverlauf war.

Boukellal: „zwei Punkte verloren“

„Es war ein typisches Spiel zwischen den beiden Letzten. Wie erwartet war es etwas kompliziert. Nörtzingen hat unsere Fehler ausgenutzt, normalerweise sollten sie mehr Fehler machen, aber es war umgekehrt. Da wir zuhause gespielt haben, sind die Spieler viele Risiken eingegangen. Mein Mittelfeldspieler verliert z.B. zwei Mal in Folge den Ball im Mittelfeld und ein Heber führt zum 0:1. Dann kommen wir durch Gabriel Freitas zurück, der durch einen Pass von Genson den Ausgleich erzielt. Dann passiert uns wieder ein Fehler und wir kassieren das 1:2 - und wir kommen erneut durch Freitas zurück, durch eine Einzelaktion. Vor der Pause kassieren wir das 2:3, da waren wir hinten etwas überfordert. Es war gegen den Spielverlauf, aber wir sind mit dem 2:3 in die Kabine gegangen. Es gab keinen Unterschied zwischen den beiden Teams, aber so ist der Fußball.

Wir haben ein drittes Mal durch den Hattrick-Treffer von Freitas ausgeglichen. Am Ende kassieren wir kurz vor Schluss noch das 3:4. In der Nachspielzeit trafen wir den Pfosten und konnten dann doch durch den jungen Tomas Vicente ausgleichen, auf ein Zuspiel von … Gabriel Freitas, der mit seinen drei Toren und einem Assist der Mann des Spiels war. Der Gegner hat mit seinen Möglichkeiten gespielt. Am Ende gab es eine rote Karte für den Trainer und einen Spieler aus Nörtzingen. Es war hitzig, wegen der Punkte, die beide Seiten gesucht haben. Am Ende haben wir zwei Punkte verloren. Wir werden versuchen, bis zum Ende der ersten Runde weiterzumachen. Die zweite Runde wird eine andere Angelegenheit, eine andere Geschichte sein.“

Ein halbwegs „normales“ Ergebnis gab es zwischen Küntzig und Ehleringen. Die Gastgeber setzten sich nach frühem Rückstand (0:1, 11.‘) durch u.a. einen Catic-Hattrick am Ende mit 4:1 durch. Moutfort ging im Gipfeltreffen bei der nach Pfaffenthal zurückgekehrten AS Red Black früh in Führung (0:1, 9.‘) und legte unmittelbar vor der Pause nach einem schönen Spielzug nach (0:2, 45.‘+1). Als die Gäste gleich nach Wiederanpfiff per Dropkick aus dem Rückraum auf 0:3 stellten (48.‘), schien bereits eine Vorentscheidung gefallen zu sein, zumal Moutfort knapp vor der Spielstunde auch noch am Pfosten scheiterte. In der Schlussphase kam der hauptstädtische Fusionsverein durch ein Kopfballtor sowie in Unterzahl mit einem schönen Abschluss in den Winkel noch auf 3:2 heran, zu mehr sollte es für die Hauptstädter aber nicht mehr reichen.

Ein anderer Verein aus Luxemburg-Stadt, Tricolore Gasperich, konnte beim zuletzt starken Steinfort mit 3:0 gewinnen. Stand es zur Pause noch torlos unentschieden, so profitierten die Gäste nach dem Pausentee von einer Überzahlsituation nach einem Platzverweis gegen Steinforts Bartnik (45.‘+1) um u.a. durch einen Silva Moreira-Doppelpack und drei alle über links eingeleiteten Toren binnen 4 Minuten mit 3:0 zu gewinnen.

Nicht den Hauch einer Chance ließ Biwer Dalheim und kehrt nach einem 12:0-Kantersieg auf einen direkten Aufstiegsplatz zurück. Hensel schnürte dabei einen Viererpack, Nils Amberg gelang ein Hattrick, Heusbourg und Jonas Amberg trafen jeweils doppelt. Auch in Tetingen sahen die Zuschauer zwölf Tore, dies beim 9:3 der gastgebenden Union 05 gegen Schouweiler, das erst Mitte der 2.Halbzeit beim Stand von 5:3 einbrach. Lavinas Goncalves und Licina erzielten auf Seiten der Gastgeber einen Hattrick. Eigentlich wurde das Ergebnis von 8:3 an FuPa übermittelt und auch bei anderen Medien so veröffentlicht. Aus dem Extranet der FLF ging jedoch der Endstand von 9:3 für Kayl-Tetingen hervor, welches uns auf Nachfrage hin vom Verband auch so bestätigt wurde.

Nachholspiele am Mittwoch

Ein spannender Mittwoch steht im 2.Bezirk der 2.Division an. In Schouweiler, Ehleringen und Küntzig - wo das Heimrecht mit Nörtzingen aufgrund einer nicht konformen Flutlichtanlage getauscht wurde - geht es um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Gasperich (4). begrüßt Biwer (2.) zu einem nächsten Spitzenspiel während Leader Moutfort Steinfort zu Gast hat.

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr Étoile Sportive Schouweiler Schouweiler US Esch US Esch 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 20:00 Uhr FC Tricolore Gasperich Gasperich Jeunesse Biwer Biwer 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 20:00 Uhr FC Minière Lasauvage Lasauvage AS Red Black Luxembourg AS Red Black 20:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 20:00 Uhr FC Ehleringen Ehleringen FC Red Boys Uespelt Uespelt 20:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Unser Tipp: Unentschieden

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.