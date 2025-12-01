Remis im Differdinger Derby, „high scores“ bei F91 und Racing

Was am Wochenende los war

Jeunesse lief am Samstag mehr als eine Halbzeit lang einem 0:1 hinterher. Gegen Strassen war es eine wenig ansehnliche 2.Hälfte, in deren Schlussphase die Gastgeber aber auf den Ausgleich drängten, um sich dann nach einem Konter das 0:2 zu fangen. Der Sonntag im Oberhaus bot da dann doch mehr Spektakel: Mamer ging bei Racing gar zweimal in Führung, musste am Ende dann doch eine 5:2-Niederlage einstecken, dies nach einer Galavorstellung von Dominik Stolz, der zwei Racing-Tore vorbereitete und weitere zwei selber erzielen konnte! Für die Hauptstädter war es ein wichtiger Erfolg mit Blick nach unten. Z.Z. noch nicht aus dem Schneider ist Käerjeng, dessen 3:1-Auswärtssieg in Canach dennoch wegweisend im Tabellenkeller ist. In einer zerfahrenen Partie waren die Gäste Mitte der 2.Hälfte zum zweiten mal in Führung gegangen, Canach fand den Weg in der Folge aber nicht ganz bis nach vorne und in der berechtigt langen Nachspielzeit von zehn Minuten machte Boutrif den UNK-Erfolg schließlich klar. In der 86.‘ musste Schiedsrichter Biever für knapp drei Minuten behandelt werden, er konnte die Begegnung aber fortführen.

Vor knapp 900 Zuschauern trennten sich Differdingen und Niederkorn mit einem 1:1 im Derby. Die Gäste begannen forsch und waren zunächst besser, je näher die Halbzeit rückte, desto überlegener wurde aber der amtierende Meister. Der 2.Abschnitt war zunächst zäh, ehe Lempereur das Geschehen mit einem Strahl aus rund 25 Metern halblinker Position eröffnete (1:0, 64.‘). Da der FCD es aber verpasste, nachzulegen gelang dem völlig freien Hoxha aus kurzer Distanz das 1:1 (79.‘). Zweimal kam Differdingen noch zu Gelegenheiten auf den Sieg, ehe die Nachspielzeit hitzig wurde und mit drei Platzverweisen und einem Remis zu Ende ging. Mehr Tore – viel mehr Tore – sahen die Zuschauer in Düdelingen, wo Petingen zu Gast war. Mit dem Tennisergebnis von 6:3 fertigte F91 seine Gäste ab und lag dabei schon nach 22 Minuten mit 4:0 in Führung. Bemerkenswert ist es allemal, dass die sechs Düdelinger Treffer durch sechs verschiedene Torschützen erzielt wurden. Und die neun Tore waren nicht einmal alles, da auch das Aluminium noch das eine oder andere Mal geprüft wurde.

Mondorf dominierte Rosport klar mit 4:0. Die Gäste, die zusehends in Abstiegsnot geraten, kannten durch ein Eigentor von Vogel einen denkbar schlechten Beginn in ihrem Gastspiel (1:0, 18.‘). Der Mondorfer Sieg geriet nie ernsthaft in Gefahr. Für ein Sahnestück sorgte Fournier nach einem langen Zuspiel, als er das Leder über den weit vor seinem Kasten postierten Bürger hob, der zwar seine Fingerspitzen noch an den Ball bekam, den Einschlag aber trotzdem nicht mehr verhindern konnte (4:0, 90.‘+1). Nach einer Niederlagenserie kam Hesperingen in Hostert immerhin mal wieder zu einem Punktgewinn. In einer ereignisarmen Partie waren die Hausherren zwar optisch überlegen, mehr als ein Remis – das dritte aus den letzten fünf Spielen – war für die USH nicht drin. Rodange musste trotz gutem Beginn eine herbe 0:3-Heimpleite gegen Bissen einstecken, das vor allem nach der Pause dominant auftrat.

Skenderovic: „am Mittwoch und Sonntag stehen sehr wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten für uns an“

Aldin Skenderovic (Rodange): „Wir begannen das Spiel gut, hatten alles unter Kontrolle und eine Großchance, in der wir das 1:0 machen müssen. In unserer Situation darf man solche Gelegenheiten nicht liegenlassen, es ist wichtig das zu sagen. So viele Chancen werden wir während unseren Spielen nicht haben. Nach zehn Minuten kommt Bissen mit einem langen Ball einmal nach vorne zum 0:1. Wir müssen da besser kommunizieren und verteidigen, da sah man, wie leicht man dem Gegner ein Tor schenken kann.

Wir waren zunächst etwas gebrochen, doch wir fingen uns gut. In einem Tackling, in dem ich den Ball spiele, pfeift der Schiedsrichter trotzdem Foul für Bissen. Das war eine fragwürdige Entscheidung. Aus diesem Freistoß von der Seite fällt dann ein weiteres Tor. Dabei müssen wir aber aggressiver auf den Ball gehen. Da waren wir viel zu passiv. Dies zog sich dann durch die ganze 1.Halbzeit. Insgesamt muss man festhalten, dass wir im Vergleich zum Spiel in Differdingen in den Zweikämpfen nachgelassen haben. Unser Linien standen nicht mehr so eng. Der nötige Wille, diese Zweikämpfe zu gewinnen und dadurch auch ein Tor zu erzielen, war nicht richtig da. Nach der Pause hatten wir uns viel vorgenommen und wollten schneller spielen.

Phasenweise ist uns das auch gut gelungen, doch wir kamen zu überhaupt keinen Torchancen. Es gab nur ein paar Schüsse, die nicht wirklich gefährlich waren. Wir müssen noch sehr viel daran arbeiten, uns mehr Chancen herauszuspielen und Tore zu machen. Das dritte Tor fiel dann aus dem Gewühl heraus und fällt dem Spieler vor die Füße und dann steht es 0:3. So hart es klingt, wir müssen dieses Spiel einfach vergessen und weitermachen. Wir haben keine Wahl, am Mittwoch und Sonntag stehen sehr wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten für uns an. Da müssen wir punkten!“

Der 13.Spieltag wird nachgeholt

Während Bissen im Rahmen des 13.Spieltages bereits klar mit 3:0 gegen Racing gewinnen konnte, wurden die restlichen Partie auf Mittwoch, den 3.Dezember verlegt. Zwischen Mamer und Hostert kommt es da zu einem wichtigen Duell mit Blick nach unten, weiter steht das Spitzenspiel zwischen Strassen und Differdingen an. Im Südwesten kämpfen Käerjeng und Rodange ebenfalls um Zähler gegen den Abstieg.

Am Mittwoch

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer US Hostert Hostert 20:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen US Mondorf Mondorf 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport F91 Düdelingen Düdelingen 20:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr Union Titus Petingen Titus AS Jeunesse Esch Jeunesse 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen FC Differdingen 03 Differdingen 20:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès FC Jeunesse Canach Canach 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC Rodange 91 Rodange 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

