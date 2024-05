CSV Marathon holt Oberliga-Talent vom SC St. Tönis

Der CSV Marathon Krefeld könnte in dieser Woche den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Tabellenführer der Kreisliga A Kempen-Krefeld, der am Dienstag beim VfR Krefeld-Fischeln II gefordert ist, wird wohl gemeinsam mit dem SC St. Tönis II aufsteigen, denn zwei Bezirksliga-Aufsteiger sind Krefeld schon jetzt sicher. Entsprechend arbeitet Marathon am Kader und darf mit David Wieczorek einen vielversprechenden Zugang begrüßen.