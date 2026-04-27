Cosmos Wedel bleibt in Serie: Ein Spieler ragt heraus

Der SC Cosmos Wedel setzt seine starke Serie fort und hat das Heimspiel gegen den TSV Holm deutlich mit 4:0 gewonnen. Damit feiert das Team den fünften Sieg in Folge und bestätigt seine gute Form in der Kreisliga Hamburg 1.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Cosmos spielbestimmend, ließ Ball und Gegner laufen und wartete geduldig auf weitere Chancen. Erst in der Schlussphase wurde das Ergebnis endgültig deutlich: Tom Hadler erhöhte in der 78. Minute auf 3:0. Nur zwei Minuten später setzte erneut Böttcher den Schlusspunkt. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte er den 4:0-Endstand her und krönte seine starke Leistung.
Am Ende steht ein souveräner Heimsieg, bei dem Cosmos über die gesamte Spielzeit die Kontrolle behielt. Mit nun 41 Punkten festigt der SC Cosmos Wedel seinen Platz im oberen Tabellenmittelfeld und bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Rängen.
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