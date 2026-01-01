Concordia Hamburg holt Oberliga-Spieler als Saglam-Nachfolger

Concordia Hamburg hat zum Jahreswechsel mit einem Trainerknall überrascht: Erfolgstrainer Baris Saglam, der das Team mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung an die Spitze der Landesliga Hansa geführt hat, muss den Verein wegen einer Neuausrichtung verlassen. Der Nachfolger kommt aus der Oberliga Hamburg von Nikola Tesla: der ehemalige Regionalliga-Spieler Niklas Kiene.
Von außen betrachtet hat es bei Concordia Hamburg keinen Grund gegeben, den Trainer zu wechseln. Deshalb war die Pressemitteilung des Klubs umso überraschender, vor allem dieser Absatz: „Der WTSV Concordia blickt mit großer Vorfreude auf die Rückrunde und nimmt im Herrenbereich eine gezielte organisatorische und strukturelle Neuausrichtung vor. Ziel ist es, die Concordia-DNA weiterzuentwickeln und die gemeinsamen Werte künftig noch klarer und verlässlicher im Vereinsalltag zu verankern. In diesem Zusammenhang gehen der Verein und der bisherige Trainer Baris Saglam mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die künftige Ausrichtung. Der WTSV Concordia bedankt sich bei Baris Saglam für sein Engagement und wünscht ihm für seine weitere Zukunft alles Gute.“
Die Verantwortlichen der Hamburger haben aber gleichzeitig auch die Nachfolge von Saglam kommuniziert: Der 34-jährige Kiene kommt aus der Oberliga und tritt bei den Concorden seinen ersten Trainerposten an. Als Spieler hat er zumindest schon eine Menge erlebt, denn als langjähriger Regional- und Oberliga-Akteur lief Kiene unter verschiedenen Coaches auf, spielte dabei unter anderem für den TSV Havelse, BSV Rehden oder Sportfreunde Lotte.
Erst im vergangenen Winter wechselte der Mittelfeldspieler vom FC Süderelbe zu Nikola Tesla und realisierte den Oberliga-Aufstieg. In der Hinrunde war der Routinier Stammspieler und erzielte in 18 Partien sechs Tore und drei Vorlagen. Ob er bei Concordia Hamburg als Spielertrainer auflaufen wird, ist derzeit offen. Die Ausgangslage für seine ersten Schritte als Trainer könnten aber angesichts des Zehn-Punkte-Vorsprung kaum besser sein.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: