Trotz 10-Punkte-Vorsprung: Trainer muss Landesliga-Primus verlassen

Ein echtes Trainer-Beben hat es zum Jahreswechsel in der Landesliga Hansa gegeben, denn Tabellenführer Concordia Hamburg hat sich von Coach Baris Saglam getrennt. Dabei steht der Absteiger unmittelbar vor einer Rückkehr in die Oberliga Hamburg, weil Concordia bereits zehn Punkte Vorsprung auf den Bramfelder SV hat.

Zum Jahreswechsel überrascht Concordia Hamburg den Hamburger Amateurfußball mit dieser Pressemitteilung: „Der WTSV Concordia blickt mit großer Vorfreude auf die Rückrunde und nimmt im Herrenbereich eine gezielte organisatorische und strukturelle Neuausrichtung vor. Ziel ist es, die Concordia-DNA weiterzuentwickeln und die gemeinsamen Werte künftig noch klarer und verlässlicher im Vereinsalltag zu verankern. In diesem Zusammenhang gehen der Verein und der bisherige Trainer Baris Saglam mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die künftige Ausrichtung. Der WTSV Concordia bedankt sich bei Baris Saglam für sein Engagement und wünscht ihm für seine weitere Zukunft alles Gute.“

Der 40-jährige Coach übernahm Concordia in einer schwierigen Phase in der Oberliga, meisterte dann nach dem Abstieg aber den Kaderumbau und entwickelte eine starke Truppe, die nun vor dem direkten Wiederaufstieg steht. Mehr ist eigentlich nicht zu erwarten. Der Klub begründet die Maßnahme mit einer Fokussierung auf den eigenen Nachwuchs, wie es weiter heißt: „Ein wesentlicher Bestandteil der Neuausrichtung ist die verstärkte Förderung des Nachwuchsbereichs. Zudem soll die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft und dem Jugendbereich weiter intensiviert werden, um Durchlässigkeit und Entwicklung innerhalb des Vereins nachhaltig zu stärken. Darüber hinaus plant der Verein in den kommenden Wochen gezielte personelle Ergänzungen, um den Kader sinnvoll zu verstärken und den internen Wettbewerb weiter zu beleben.“

Trotz der Fokussierung auf den eigenen Nachwuchs stehen offenbar Zugänge in den Startlöchern, wie Concordia Hamburg selbst mitteilt. Aus Saglam-Sicht ist es schade, dass der Coach, der schon den Meiendorfer SV in der Landesliga Hansa zum Titel führte, die Rückrunde nicht mehr bestreiten darf.