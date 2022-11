Coban trifft siebenfach bei Türkiyemspor-Kantersieg Kreisliga A1 Essen: Der SC Türkiyemspor Essen schlägt den Vogelheimer SV II mit 13:0.

Eine derbe Klatsche gab es für die Zweitvertretung des Vogelheimer SV bei Türkiyemspor Essen. Am Ende stand ein deutliches 0:13 zu Buche, was für die Gastgeber wichtig war, um am Spitzenreiter SuS Haarzopf II dran zu bleiben, der aktuell vier Punkte Vorsprung hat. Vogelheim bleibt nur knapp über dem Strich.