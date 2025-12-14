CfR Links bleibt auf Abstiegsplatz, Siege für Benrath und Eller

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der MSV Düsseldorf wird dank Sinan Kurt Herbstmeister. Bayer Dormagen rettet beim DSC 99 einen Punkt. Sparta Bilk siegt klar gegen den ASV Mettmann, der das letzte Spiel unter der Führung von Sebastian Pichura verliert.
Ratingen 04/19 U23 II – MSV Düsseldorf 0:3
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib, Clarence Yomi (72. Maksym Kliushnychenko), Leo Kaiser, Urim Rexha, Ben Collin Gubsch (88. Florian Rexha), Osazuwa Victor Uwas (67. Sami Alnur Bachir Niam), Eleftherios Vasileiadis - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
MSV Düsseldorf: Simon Aymanns, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens (89. Lukas Dieninghoff), Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti (78. Majid Abdalla), Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes (85. Younes Ahmad Tahri), Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (89. Ouassim Charroud) - Trainer: Goran Tomic - Co-Trainer: Frank Junius
Tore: 0:1 Sinan Kurt (23.), 0:2 Sinan Kurt (32.), 0:3 Carlos Penan (70. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Eleftherios Vasileiadis (87./Ratingen 04/19 U23 II/)
DJK Sparta Bilk – ASV Mettmann 3:0
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth (88. Gianluca De Meo), Rene Reuland, Andreas Plödereder, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco, Moritz Holz, Alexander Hendrik Schnittert (77. Tim Louis Tiefenthal), Marcel Kachnowski (88. Konstantin Garidis) - Trainer: Jörn Heimann
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Adil Azhil, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Ezequiel Tomas Gomez - Trainer: Sebastian Pichura
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch
Tore: 1:0 Moubarak Abdousamadou (5.), 2:0 Moubarak Abdousamadou (60.), 3:0 Andreas Plödereder (75.)
DSC 99 Düsseldorf – TSV Bayer Dormagen 2:2
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Pierluigi Principe, Nils Knuplesch, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Torben Zepke, Arda El Kerim Ayaz, Marius Fraßek, Yannick Schmitz, Marc Naroska, Jan Rakow, Alexander Hauptmann, Niclas Kuypers - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Jason Smit
Tore: 0:1 Marc Naroska (9.), 1:1 Kaan Barak (16.), 2:1 Abdoulie Sarr (83.), 2:2 Niclas Kuypers (90.+4)
SVG Neuss-Weissenberg – TV Kalkum-Wittlaer 1:1
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (54. Ben Luca Schmidt), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei (83. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
TV Kalkum-Wittlaer: Mehmet Can Sesen, Leandro Heintze, Dimitrios Voulkidis (75. Philipp Kuschel), Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (70. Noel Heitkamp), Lars Jansen (46. Goki Fukunaga), Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch (75. Anton Hauk), Arsen Konoval (80. Nico Polster) - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jacob Schwalbach (28.), 1:1 Dennis Brune (48.)
Rot: Noel Heitkamp (95./TV Kalkum-Wittlaer/Grobes Foul)
18. Spieltag
So., 01.02.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Eller 04
So., 01.02.26 14:00 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SV Hösel
So., 01.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch II
So., 01.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 01.02.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann