 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Sparta gewinnt das Topspiel.
Sparta gewinnt das Topspiel. – Foto: Michael Heinz Kelleners

CfR Links bleibt auf Abstiegsplatz, Siege für Benrath und Eller

Bezirksliga: Der MSV Düsseldorf wird dank Sinan Kurt Herbstmeister. Bayer Dormagen rettet beim DSC 99 einen Punkt. Sparta Bilk siegt klar gegen den ASV Mettmann, der das letzte Spiel unter der Führung von Sebastian Pichura verliert.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der MSV Düsseldorf wird dank Sinan Kurt Herbstmeister. Bayer Dormagen rettet beim DSC 99 einen Punkt. Sparta Bilk siegt klar gegen den ASV Mettmann, der das letzte Spiel unter der Führung von Sebastian Pichura verliert.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Do., 11.12.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
0
3
Abpfiff
Der MSV Düsseldorf ist auch dank Sinan Kurt Herbstmeister geworden - mehr hier!

Ratingen 04/19 U23 II – MSV Düsseldorf 0:3
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib, Clarence Yomi (72. Maksym Kliushnychenko), Leo Kaiser, Urim Rexha, Ben Collin Gubsch (88. Florian Rexha), Osazuwa Victor Uwas (67. Sami Alnur Bachir Niam), Eleftherios Vasileiadis - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
MSV Düsseldorf: Simon Aymanns, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens (89. Lukas Dieninghoff), Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti (78. Majid Abdalla), Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes (85. Younes Ahmad Tahri), Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (89. Ouassim Charroud) - Trainer: Goran Tomic - Co-Trainer: Frank Junius
Tore: 0:1 Sinan Kurt (23.), 0:2 Sinan Kurt (32.), 0:3 Carlos Penan (70. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Eleftherios Vasileiadis (87./Ratingen 04/19 U23 II/)

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
3
0
Abpfiff
Trainer Sebastian Pichura wollte sich mit einem Sieg vom ASV Mettmann verabschieden, doch seine Elf verlor das Topspiel bei Sparta Bilk mit 0:3. Moubarak Abdousamadou avancierte mit einem Doppelpack zum Spielverderber, gleichzeitig haben die Bilker vor dem Spiel der SG Benrath-Hassels und des TSV Eller nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz zur Landesliga. Bei Mettmann sind es fünf.

DJK Sparta Bilk – ASV Mettmann 3:0
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth (88. Gianluca De Meo), Rene Reuland, Andreas Plödereder, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco, Moritz Holz, Alexander Hendrik Schnittert (77. Tim Louis Tiefenthal), Marcel Kachnowski (88. Konstantin Garidis) - Trainer: Jörn Heimann
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Adil Azhil, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Ezequiel Tomas Gomez - Trainer: Sebastian Pichura
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch
Tore: 1:0 Moubarak Abdousamadou (5.), 2:0 Moubarak Abdousamadou (60.), 3:0 Andreas Plödereder (75.)

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
2
2
Abpfiff
Mit seinem neunten Saisontor rettete Niclas Kuypers regelrecht den TSV Bayer Dormagen beim DSC 99 Düsseldorf, der bis tief in die Nachspielzeit mit 2:1 führte. Doch dann schlugen die Gäste durch ihren Stürmer doch noch zu und sicherten das Remis. Bayer bleibt damit vor den 99ern.

DSC 99 Düsseldorf – TSV Bayer Dormagen 2:2
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Pierluigi Principe, Nils Knuplesch, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Torben Zepke, Arda El Kerim Ayaz, Marius Fraßek, Yannick Schmitz, Marc Naroska, Jan Rakow, Alexander Hauptmann, Niclas Kuypers - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Jason Smit
Tore: 0:1 Marc Naroska (9.), 1:1 Kaan Barak (16.), 2:1 Abdoulie Sarr (83.), 2:2 Niclas Kuypers (90.+4)

Gestern, 17:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
1
1
Abpfiff
Abstiegskandidat TV Kalkum-Wittlaer entführte ein 1:1 von der SVG Neuss-Weissenberg, was sicherlich kein selbstverständlicher Punkt ist. Holt CfR Links am Sonntag selbst nichts Zählbares, überwintert der ehemalige Oberligist auf dem Relegationsplatz.

SVG Neuss-Weissenberg – TV Kalkum-Wittlaer 1:1
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (54. Ben Luca Schmidt), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei (83. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
TV Kalkum-Wittlaer: Mehmet Can Sesen, Leandro Heintze, Dimitrios Voulkidis (75. Philipp Kuschel), Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (70. Noel Heitkamp), Lars Jansen (46. Goki Fukunaga), Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch (75. Anton Hauk), Arsen Konoval (80. Nico Polster) - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jacob Schwalbach (28.), 1:1 Dennis Brune (48.)
Rot: Noel Heitkamp (95./TV Kalkum-Wittlaer/Grobes Foul)

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
4
1
Abpfiff
Rhenania Hochdahl überwintert trotz 1:4-Pleite beim 1. FC Grevenbroich-Süd auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Süder zogen ab der 60. Minute davon und sicherten sich Rang sieben.

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
1
5
Abpfiff
Bittere Niederlage für VdS Nievenheim, denn der Aufsteiger unterlag daheim mit 1:5 gegen den Lohausener SV. Angeführt vom doppelten Jona Simon verschafft sich der LSV Luft im Abstiegskampf, denn der Keller ist erstmal sechs Punkte auf Distanz gehalten.

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
4
1
Nach Rückstand kam die SG Benrath-Hassels gegen den SV Uedesheim noch zu einem 4:1. Damit bleibt die SG die zweite Kraft der Liga und sitzt dem MSV Düsseldorf weiter im Nacken.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
4
2
Abpfiff
Das gilt auch für den TSV Eller, der nach dem 4:2 über den SV Hösel ebenfalls 39 Punkte auf dem Konto hat. Für alle Klubs von oben ist nach der Winterpause alles möglich.

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
2
4
Abpfiff
Nach 23 Minute führte der CfR Links gegen den TSV Meerbusch II mit 2:1 - das wäre der Nichtabstiegsplatz zur Winterpause gewesen, doch es kam noch anders. Die Oberliga-Reserve drehte nach der Pause die Partie und feierte beim 4:2 den erst zweiten Saisonsieg. Links bleibt auf einem Abstiegsplatz, Meerbusch II hat "nur noch" sechs punkte weniger.

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Eller 04
So., 01.02.26 14:00 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SV Hösel
So., 01.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch II
So., 01.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 01.02.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 014.12.2025, 17:51 Uhr
André NückelAutor