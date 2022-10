Srbija siegte klar mit 4:0 gegen den TSV Dorfen. – Foto: Anton Deiter

BZL Ost: Kastl marschiert - Srbija putzt Dorfen - SVS siegt am Sonntag 13. Spieltag im Überblick.

Der TSV Kastl marschiert in Richtung Landesliga. Srbija gewinnt das Verfolgerduell gegen Dorfen deutlich. Rosenheims Rückstand wächst nach der Pleite in Saaldorf. Der 13. Spieltag der Bezirksliga Ost im Überblick.

Spiel am Sonntag:

Der SV Saaldorf hat einen wichtigen Dreier gegen den SB DJK Rosenheim geholt und den Abstand auf die Abstiegszone auf vier Punkte erhöht. Gegen den Tabellenletzten dauerte es mehr als eine Stunde, bis der Mannschaft von Pascal Ortner die Führung gelang. Felix Großschädl (62.) Markus Rehrl (74.) und Simon Zebhauser (82.) sorgten in den letzten 30 Minuten für einen klaren Heimsieg. SV Saaldorf – SB DJK Rosenheim 3:0

SV Saaldorf : Thomas Kern, Bernhard Helminger, Felix Großschädl, Robert Hafner, Johannes Hafner (80. Simon Zebhauser), Stefan Pöllner, Andreas Schuhegger (79. Maximilian Kern), Maximilian Huber, Stefan Schreyer, Michael Hauser, Markus Rehrl - Trainer: Pascal Ortner

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Carlos Kurzer, Stefan Bolesny (80. Mike Kumberger), Mayank Kasavaraju (73. Fadhil Palapma), Fikret Jahic, Lukas Ugolini, Edon Xhelili, Nikhil Balachander, Lukas Starringer (80. Luis Berkermann), Omer Jahic, Dion Mala (65. Luca Romano) - Trainer: Eldar Kavazovic

Schiedsrichter: Jakob Bouacha () - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Felix Großschädl (62.), 2:0 Markus Rehrl (74.), 3:0 Simon Zebhauser (82.) Spiele am Samstag:

Der FC Töging gewinnt am Samstagnachmittag gegen den Gast aus Siegsdorf. In der 28. Minute verhalf ein Eigentor von Maximilian Huber, den Gastgebern zur Führung. Anschließend blieb die Partie bis kurz vor Schluss eng mit dem besseren Ende für den FCT. Ein Doppelschlag von Stefan Denk und dem eingewechselten Endurance Ighagbon entschieden die Partie zugunsten des Favoriten.

Der TSV Siegsdorf bleibt damit gefährlich weit unten in der Tabelle auf einem Relegationsplatz. Der FC Töging schafft es den Anschluss an die Spitzenpositionen zu wahren. FC Töging – TSV Siegsdorf 3:0

FC Töging: Lukas Schanzer, Julian Preis (88. Riccardo Savarese), Christoph Buchner, David Eichinger, Alessandro Marrazzo (71. Alexander Huber), Philipp Hofmann (64. Endurance Ighagbon), Julian Scherer, Christopher Scott, Stefan Denk, Johannes Grösslinger (80. Daniel Bruckhuber), Luke Bokelmann (90. Noah Nebmaier) - Trainer: Christian Hutterer

TSV Siegsdorf: Fabian König, Markus Humhauser, Paul Glassl, Felix Maaßen, Paul Wittmann (66. Felix Schrobenhauser), Maximilian Huber, Michael Dinauer (85. Markus Wendlinger), Manuel Schlesak, Arthur Wittmann (66. Tobias Huber), Florian Aigner (85. Maximilian Attenberger), Stefan Mauerkirchner - Trainer: Franz Huber

Schiedsrichter: Korbinian Badmann () - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Maximilian Huber (28. Eigentor), 2:0 Stefan Denk (86.), 3:0 Endurance Ighagbon (88.)

Der SK Srbija München hat am Samstagnachmittag einen deutlich Heimsieg gegen den TSV Dorfen gefeiert. Der SK ging in der ersten Halbzeit durch Sinisa Antonic in Führung und legte im zweiten Durchgang kräftig nach. Antonio Saponaro, Kristijan Cabraja und Darko Mitrovic trugen sich alle in die Torschützenliste ein und unterstrichen den Anspruch der Münchner auch als Aufsteiger zu den Top-Teams der Liga zu gehören. Kurzzeitig war der Gastgeber sogar zu zehnt, da Mejic aufgrund einer Zeitstrafe für zehn Minuten den Platz verlassen musste. Srbija hält damit Dorfen auf Abstand, die mit 20 Punkten nach dreizehn Spielen aber immernoch in Schlagdistanz auf den Aufstiegsrelegationsplatz bleiben. SK Srbija München – TSV Dorfen 4:0

SK Srbija München: Denis Krklec (81. Savo Djuric) (85. Savo Djuric), David Blagojevic (64. David Kuridza), Andrej Skoro (81. Zvone Madunic), Ivan Mejic, Ljubisa Jovic, Vanja Vranjes, Marko Mitrovic, Sinisa Antonic, Kristijan Čabraja (69. Yusuf Abdulhalim Rubeya), Antonio Saponaro, Savio Nsereko (81. Julijan Milosavac) - Trainer: Andrej Skoro

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Manuel Rott, Benedikt Hönninger, Sebastian Bauer, Andreas Hartl (81. Daniel Roppert), Alexander Heilmeier (81. Felix Blaha), Florian Brenninger (69. Marco Zöller), Fabio Zöller (61. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier, Manuel Zander, Sebastian Bauer (60. Bastian Rachl) - Trainer: Christoph Deißenböck

Schiedsrichter: Rico Spyra (Erding) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sinisa Antonic (36.), 2:0 Antonio Saponaro (55.), 3:0 Kristijan Čabraja (66.), 4:0 Marko Mitrovic (77.)

Der TSV Kastl hat den nächsten Dreier in einer beeindruckenden Bezirksliga-Saison eingefahren. Die Gäste aus Ostermünchen ließen den Landesliga-Absteiger anfangs kaum ins Spiel kommen, doch mit der ersten großen Chance ging der Favorit durch Michael Renner kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. In der zweiten Halbzeit wurde der TSV seiner Favoritenrolle gerecht und erhöhte durch Treffer von Michael Langenecker und Sebastian Spinner auf 3:0. Der Aufsteiger aus Ostermünchen verpasst damit die Überraschung und rutscht in der Tabelle gefährlich nah an die Abstiegsränge. Der TSV Kastl bleibt im neunten Spiel in Serie ungeschlagen und weiter souverän Tabellenführer. TSV Kastl – SV Ostermünchen 3:0

TSV Kastl: Andreas Peller, Pascal Linhart, Tobias Urban (88. Sebastian Nöbauer), Sebastian Pietsch (61. Jonas Berreiter), Julian Mayerhofer (46. Christoph Hoffmann), Martin Göppinger, Philipp Grothe, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (46. Michael Langenecker), Michael Renner (83. Samuel Zwislsperger) - Trainer: Slaven Jokic

SV Ostermünchen: Johannes Schenk, Lukas Piendl, Maximilian Haas, Marco Bell, Tobias Bloier, Christian Dirscherl (70. Andreas Niedermeier), Alexander Krichbaumer, Julian Reisner (68. Maximilian Bauer), Luca Baumann (65. Wolfgang Mayr), Jonas Hintermayer, Matthias Huber - Trainer: Bernd Schiedermeier - Trainer: Hubert Aumiller

Schiedsrichter: Simon Leebmann (Bad Griesbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Michael Renner (44.), 2:0 Michael Langenecker (63.), 3:0 Sebastian Spinner (80.)

Spiele am Freitag:

Das nennt man wohl ein goldenes Händchen. Finsing-Coach Häfele wechselte den Sieg ein. Dabei begann der Abend überhaupt nicht gut für sein Team. Florian Rudholzner brachte den TSV Peterskirchen nach nur zehn Minuten in Führung und die Hausherren schienen lange nichts daran ändern zu können. Bis Florian Hölzl nach etwas mehr als einer Stunde zum Ausgleich traf. Kurz darauf kam Fabian Kövener ins Spiel. Und der Joker stach. In der 89. Minute. Finsing sammelt ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. FC Finsing – Peterskirchen 2:1

FC Finsing: Strunk, Ascher, Batljan, Rickhoff, Hölzl, Bachmeier, Hölzl (72. Eberhart), Bluhme (66. Kövener), Walther (82. Simml), Tholl (46. Engelhard), Huber - Trainer: Häfele

Peterskirchen: Mittermaier, Ortner, Hauser (85. Schlögl), Toller, Leitner, Schauberger, Irlweg (72. Schauberger), Randlinger, Spiel (67. Ortner), Rudholzner (46. Ortner), Mayer (67. Mahroug) - Trainer: Winklmaier

Schiedsrichter:

Tore: 0:1 Rudholzner (10.), 1:1 Hölzl (62.), 2:1 Kövener (89.)

Auf der Stelle treten hingegen der SV Waldperlach und der FC Moosinning. Und das Spiel lief ähnlich wie die Partie in Finsing. Die Gäste trafen früh zur Führung: Johannes Volkmar in der siebten Minute. Die Hausherren glichen nach etwas mehr als einer Stunde aus: Elhami Berisha in der 64. Minute. In der Schlussphase fiel allerdings kein Tor, sondern eine Ampelkarte für Moosinnings Georg Ball. Waldperlach bleibt damit auf dem Relegationsplatz hängen, Moosinning stagniert im Mittelfeld. SV Waldperlach – FC Moosinning 1:1

SV Waldperlach: Heinrich, Pardi, Prgomet, Becker, Berisha, Abdane (78. Stan-Cotti), Valanzano, Brönner, Rizzo (67. Edebiri), Yohannes (83. Bocoum), Mancusi - Trainer: Kopp

FC Moosinning: Siegl, Volkmar, Haumann, Eschbaumer, Ulitzka, Reiser, Ball, Haas (77. Jakob), Auerweck (90. Lanzinger), Treffler (73. Lechner), Kollmannsberger - Trainer: Ball - Trainer: Ball

Schiedsrichter:

Tore: 0:1 Volkmar (7.), 1:1 Berisha (64.)

Gelb-Rot: Ball (90./FC Moosinning/)

Der TuS Raubling verpasst dem FC Langengeisling eine derbe Packung. Beim Aufsteiger sahen die Gäste überhaupt kein Licht. In der zweiten Halbzeit fiel der FCL auseinander. Zur Pause stand es nach einem Treffer von Karl Schnurr 1:0. Langengeislings Maximilian Maier erhöhte nach einer guten Stunde per Eigentor auf 2:0 und dann begann die Show von Alexander Lallinger. Per lupenreinem Hattrick (62., 65., 84) machte er eine ganz klare Sache aus diesem Freitagabendspiel. TuS Raubling – FC Langengeisling 5:0

TuS Raubling: Wunderlich, Mangstl, Wolfrum, Brunnhuber, Schoeffel, Gruber, Schnurr, Jilg, Jäger, Unsicker, Lallinger - Trainer: Ewertz

FC Langengeisling: Hierl, Stenzel, Geigerseder, Hintermaier, Faltlhauser, Maier, Bucher, Birnbeck, Dornauer, Riederle, Rupprecht

Schiedsrichter: Dauner (München)

Tore: 1:0 Schnurr (19.), 2:0 Maier (58. Eigentor), 3:0 Lallinger (62.), 4:0 Lallinger (65.), 5:0 Lallinger (84.)