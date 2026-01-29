BZL 3: Top-Duo Meerbusch und Neuwerk bereits am Freitag im Einsatz

Der OSV geht als Tabellenführer ins neue Jahr. – Foto: Ralph Görtz

Mit einem rekordverdächtigen 16:0-Erfolg gegen den SV Lürrip beendete der OSV Meerbusch das Pflichtspieljahr 2025. Ähnlich torreich dürfte es beim Wiederbeginn gegen den VfL Tönisberg wohl kaum zugehen. Die Tönisberger selbst können im Niemandsland der Tabelle frei aufspielen - nach oben wie unten kann im Normalfall nämlich nicht mehr viel anbrennen.

Für den nächsten Gegner der Sportfreunde Neuwerk sieht das wiederum komplett anders aus. Der 1. FC Mönchengladbach haust derzeit sogar auf einem direkten Abstiegsrang, hat sich für den Freitagabend entsprechend einen überaus undankbaren Auftakt der Mission Klassenerhalt angelacht. Am Sonntag kann die SpVg Odenkirchen schließlich mit dem Titel des Hallenmasters Dülken im Gepäck auch in der Liga weiter für Furore sorgen. Zum Wiederauftakt geht es gegen Türkiyemspor Mönchengladbach. Gleichzeitig werden sich auch einige Augenpaare auf den personell aufgerüsteten 1. FC Viersen richten. Schon nach der Auswärtsfahrt zur DJK Fortuna Dilkrath könnten die rote Zone bereits verlassen werden.