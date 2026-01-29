 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

BZL 3: Top-Duo Meerbusch und Neuwerk bereits am Freitag im Einsatz

Bezirksliga, Gruppe 3: Noch vier Teams dürften sich ernsthafte Aussichten auf den Aufstieg machen. Die am besten postierten OSV Meerbusch und Sportfreunde Neuwerk eröffne auch gleich den 18. Spieltag.

von Markus Becker · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der OSV geht als Tabellenführer ins neue Jahr.
Der OSV geht als Tabellenführer ins neue Jahr. – Foto: Ralph Görtz

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Mit einem rekordverdächtigen 16:0-Erfolg gegen den SV Lürrip beendete der OSV Meerbusch das Pflichtspieljahr 2025. Ähnlich torreich dürfte es beim Wiederbeginn gegen den VfL Tönisberg wohl kaum zugehen. Die Tönisberger selbst können im Niemandsland der Tabelle frei aufspielen - nach oben wie unten kann im Normalfall nämlich nicht mehr viel anbrennen.

Für den nächsten Gegner der Sportfreunde Neuwerk sieht das wiederum komplett anders aus. Der 1. FC Mönchengladbach haust derzeit sogar auf einem direkten Abstiegsrang, hat sich für den Freitagabend entsprechend einen überaus undankbaren Auftakt der Mission Klassenerhalt angelacht. Am Sonntag kann die SpVg Odenkirchen schließlich mit dem Titel des Hallenmasters Dülken im Gepäck auch in der Liga weiter für Furore sorgen. Zum Wiederauftakt geht es gegen Türkiyemspor Mönchengladbach. Gleichzeitig werden sich auch einige Augenpaare auf den personell aufgerüsteten 1. FC Viersen richten. Schon nach der Auswärtsfahrt zur DJK Fortuna Dilkrath könnten die rote Zone bereits verlassen werden.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
19:45live

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
20:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:30

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:00

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:15live

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

____

So geht es weiter

19. Spieltag
06.02.26 TuS Wickrath - TuRa Brüggen
07.02.26 SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
08.02.26 SV Lürrip - Sportfreunde Neuwerk
08.02.26 SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
08.02.26 Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
08.02.26 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
08.02.26 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
08.02.26 VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
08.02.26 SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!