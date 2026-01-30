Bezirksliga: SV Lürrip zieht Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück

Der SV Lürrip wird die Rückrunde in der Bezirksliga nicht bestreiten. – Foto: Sascha Köppen

Schon am vorigen Wochenende hatte FuPa darüber berichtet, dass es keineswegs schon sicher sei, dass der SV Lürrip die Saison in der Bezirksliga regulär beenden kann, weil die acht Spieler, die aus der Zweiten Mannschaft des Rheydter SV gekommen waren, noch keine Spielberechtigung besaßen ( wir berichteten hier ). Die Befürchtungen sind nun wahr geworden. Denn der SV Lürrip hat seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Gruppe 3 zurückgezogen und steht somit als erster Absteiger fest.

Rheydter SV: "Niemand gemeldet"

Zimmermann hatte Differenzen über die Ablösemodalitäten mit dem Rheydter SV geschildert, zu weit lagen die Vorstellungen beider Vereine auseinander. Nun verrät Markus Horsch, Sportlicher Leiter des Rheydter SV, dass nicht etwa eine zweite Verhandlungsrunde gescheitert sei, sondern dass es erst gar keine weiteren Gespräche gegeben habe. "Bei mir hat sich niemand gemeldet. Es gab nur ein Gespräch vor vielen Wochen", lässt er wissen. Und das ohne damit hinter dem Berg zu halten, dass ihn dieses Vorgehen mehr als verwundert. "Warum macht der SV Lürrip unsere Zweite Mannschaft kaputt, wenn er diese Truppe dann erst gar nicht an den Start gehen lässt. Das ist eine ganz schwache Nummer", fügt Horsch an.

1. FC MG und Thomasstadt Kempen verlieren nur einen Punkt

Profiteure des Rückzuges sind nun die beiden Mannschaften, gegen die der SV Lürrip in der Hinrunde die beiden Punkte geholt hatte. Sowohl der 1. FC Mönchengladbach als auch Thomasstadt Kempen verlieren nur einen Zähler in der Tabelle, während dem 1. FC Viersen, Türkiyemspor Mönchengladbach, Union Nettetal II und auch allen anderen Teams oberhalb davon drei Zähler abgezogen werden. Das erste Team, das durch den Rückzug der Lürriper am Sonntag spielfrei hat, ist der TSV Krefeld-Bockum. Die Lürriper hingegen werden nun wohl wie angekündigt nur Freundschaftsspiele bestreiten und die neue Elf für den Wiederaufbau in der Kreisliga A ab dem Sommer formieren. Auch zum kleinen Finale im ReWoVe-Kreispokal gegen die SpVg Odenkirchen wird es nun also nicht kommen können.