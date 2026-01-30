Bezirksliga: Sportfreunde Neuwerk lassen dem 1. FC MG keine Chance

Die Sportfreunde Neuwerk gewannen 4:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach. – Foto: Sascha Köppen

Die Sportfreunde Neuwerk haben sich zum Beginn der Rückrunde in Gruppe 3 der Bezirksliga im Derby gegen den 1. FC Mönchengladbach deutlich mit 4:0 durchgesetzt und einen gelungenen Einstand in die zweite Saisonhälfte gefeiert. Allerdings bleibt das Team von Trainer Dony Karaca einen Zähler hinter dem TSV Meerbusch, der seine Auftaktpartie gegen den VfL Tönisberg mit 8:3 für sich entschied.

2:0 nach 20 Minuten, schnelle Tore nach der Pause

Nach der auch für die Neuwerker nicht leichten Vorbereitung benötigte das Team vom Gatherskamp eine Anlaufzeit von zehn Minuten, sorgte dann aber zügig für klare Verhältnisse. Berkan Dursun traf in der 12. Minute zum 1:0, nur acht Minuten später war es Christian Schultz, der einen Patzer des FC-Schlussmannes Luca Krölls zum 2:0 für den Aufstiegsanwärter nutzte.

Nach dem Seitenwechsel sah es dann so aus, als könne es ein ganz bitterer Abend für die Gäste aus dem Westend werden. Innerhalb der ersten fünf Minuten nach dem Wechsel machte zunächst Dursun seinen Doppelpack perfekt, ehe Lasse Buschmann dann auf 4:0 erhöhte. Spätestens in diesem Moment war wohl restlos klar, was eigentlich schon mit dem 2:0 jeder wusste: Ein Comeback der Gäste würde es an diesem Abend nicht mehr geben.