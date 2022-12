Busch-Transfer befeuert Pfreimder Hoffnungen auf den Ligaerhalt Der in Abstiegsgefahr schwebende Landesligist angelt sich mit dem Bayernliga-erfahrenen Ex-Weidener einen „dicken Fisch“

Mit einem Schlussspurt zum Jahresende hin – aus den letzten drei Partien holte die SpVgg Pfreimd immerhin fünf Zähler – konnte die Lobinger-Truppe das Ziel, zumindest auf einem Relegationsplatz zu überwintern, in die Tat umsetzen. Die Hoffnung, in den noch vierzehn zu absolvierenden Partien der Restrückrunde auf direktem Wege den Klassenerhalt noch in trockene Tücher zu legen, hat also rechtzeitig vor dem Jahreswechsel neue Nahrung erhalten. Unterstützt wird der Glaube an die Rettung nun durch die doch überraschende Verpflichtung des zuletzt das Trikot der SpVgg SV Weiden tragenden Michael Busch, der als neuer Hoffnungsträger die Qualität des Pfreimder Offensivspiels sicherlich verbessern wird.

Bei uns kommt es immer auf eine starke Defensive und eine gewissen Effektivität in der Offensive an. Vor allem am Schluss konnten wir gut punkten, auch gegen Gegner, die uns in der Vorrunde schlagen konnten. Wenn wir diesen Schwung mitnehmen können und gut aus der Winterpause rauskommen, dann ist auch der direkte Klassenerhalt möglich. Mit Michael Busch habt ihr euch nun vor dem Start in die Restrückrunde einen „dicken Fisch“ angeln können. Wie kam dieser Transfer zustande, von wem ging die Initiative aus? Ist der Fitnesszustand von Michael nach seiner ihn außer Gefecht setzenden Verletzung so, dass er in den restlichen Punktspielen schon gleich eingreifen kann?

Bastian Lobinger (31): Mit dem Start der Saison können wir nicht zufrieden sein. Wir hatten in der neuen Liga Anlaufschwierigkeiten, auch wenn die ersten Gegner relativ stark waren. Gerade jetzt am Schluss haben wir uns gesteigert und konnten auch den ein oder anderen Favoriten ärgern. Wir liegen jetzt auf einem Relegationsplatz und haben auch den Anschluss an die Nichtabstiegszone nicht verloren. Was hast du dir mit deiner Truppe noch für die Restrückrunde vorgenommen, lebt der Glaube noch, am Ende über dem Strich zu stehen?

FuPa hat nun mit Spielertrainer Bastian Lobinger ein Interview führen dürfen, in dem dieser eine „Wasserstandsmeldung“ abgibt und auch darauf eingeht, was er sich von der Verpflichtung des hochkarätigen Neuzugangs erwartet. Bastian, wie bewertet man in Pfreimd den bisherigen Saisonverlauf?

Ich bin ja schon lange leidenschaftlicher Angler. Da ist es mal Zeit geworden, dass so ein „dicker Fisch“ hängen bleibt. Ein toller Transfer für uns und auch eine Wertschätzung für unseren Weg des unbezahlten Fußballs, dass sich ein Bayernliga-erfahrener Spieler uns anschließen will. Die Initiative ging von uns aus. Der Michi hat mit meinem Bruder zusammengespielt und der Kontakt zwischen uns und ihm ist nie abgerissen. Der erste Kontakt war dann schon im Sommer, aber erst seit kurzem ist er schmerzfrei und fühlt sich bereit, wieder anzufangen. Er hat auch bereits die letzten Heimspiele zugeschaut und saß auch schon im Bus nach Deggendorf. Im ersten Hallentraining war er auch dabei. In der ein oder anderen Situation hat er seine Klasse auch schon aufblitzen lassen und das nach so einer langen Pause. Etwas Zeit wird er schon benötigen, bis er hoffentlich zu alter Stärke zurückkehren kann. Wenn alles gut läuft, dann hoffen wir, dass er dann in der Rückrunde mit auf dem Platz stehen kann.



Was erwartet man sich von dem technisch versierten Mittelfeldspieler, der ja in Amberg und Weiden schon Bayernliga-Erfahrung gesammelt hat?

Ich denke schon, dass Michi uns qualitativ verbessert und uns helfen kann, den ein oder anderen Punkt mehr zu holen. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass er schmerzfrei und verletzungsfrei bleibt. Ich freue mich schon darauf, mit ihm auf dem Platz zusammenspielen zu dürfen.



Sind außer Busch noch weitere personelle Veränderungen in der Winterpause geplant?

Es sind keine weiteren Veränderungen geplant. Das war ja auch eine einmalige Chance, einen qualitativ so guten Spieler ohne finanziellen Aufwand, also praktisch umsonst zu bekommen.





Was hat den Neuen nun bewogen, in Zukunft das Trikot der Rot-Weißen zu tragen? „Diese Frage haben mir schon einige in den letzten Tagen gestellt“, sagt der offensive Mittelfeldspieler mit Spielmacherqualitäten auf Nachfrage von FuPa. Er klärt auf: „Ich hatte in den letzten Wochen viel Kontakt mit Basti und hab mir auch einige Heim- und Auswärtsspiele der SpVgg angeschaut, danach ging´s aufs ein oder andere Bier im Sportheim. Immer wieder durfte ich feststellen, dass in Pfreimd super Leute und sympathische Mitspieler sind, die mich dann auch überzeugt haben, dort hin zu wechseln“, so der sich im besten Fußballalter befindende Busch, der sich vorgenommen hat, seinen Teil dazu beizutragen, den Ligaerhalt noch zu schaffen.



Ganz oben steht für den 25-jährigen Vollblutfußballer allerdings der Wunsch, verletzungsfrei zu bleiben und auch einfach wieder Spaß am Fußball zu haben, was nach der langen Pause – verursacht durch eine am 11. September 2021 in Neutraubling erlittene schwere Verletzung – auch mehr als verständlich ist.