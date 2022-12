Kamil Hein (links) ist auf und neben dem Platz für den SV Burgweinting Gold Wert; mit Paul Nowack kommt diesen Winter ein talentierter Neuzugang an Bord. – Fotos: Markus Schmautz / imago images

Burgweinting glückt außergewöhnlicher Transfer Der junge Paul Nowack gehörte zuletzt dem Profi-Kader von Erzgebirge Aue an – Kamil Hein unterstützt das Trainerduo

Nach einem ganz schwachen Saisonstart befand sich der SV Burgweinting aus dem Regensburger Südosten lange Zeit im hinteren Tabellendrittel der Kreisliga 1. In den Wochen vor der Winterpause ging es aber steil bergauf. „Wir haben in den letzten sechs Partien vor dem Winter keine Niederlage mehr beziehen müssen. Gegen den Tabellenführer aus Wenzenbach mussten wir erst in der Nachspielzeit das 4:4 hinnehmen, den BSC konnten wir bezwingen“, erklärt Jochen Seitz, der gemeinsam mit Toni Wittmann ein Trainerduo bildet. Damit aber noch nicht genug.

Seit Oktober erhält das Trainertandem Unterstützung von einem spielenden Co-Trainer. Dabei handelt es sich um Kamil Hein. Der 30-Jährige spielte unter anderem für den SSV Jahn in der Junioren-Bundesliga. Im Herrenbereich wirbelte er für Tegernheim, Fortuna, Donaustauf oder Cham in der Landes- und Bayernliga die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander. Hein wurde bisher immer wieder durch diverse Verletzungen für einige Zeit außer Gefecht gesetzt. „Kamil ist ein Unterschiedsspieler, der vom ersten Spiel an eine Leader-Rolle übernommen hat. Er kann ein Spiel lesen, weiß, wann man es schneller oder langsamer machen muss. Kamil strahlt die nötige Ruhe aus und verfügt über eine unfassbare Geschwindigkeit“, lobt Jochen Seitz, der auch außerhalb des Spielfeldes von Hein angetan ist: „Kamil hat bereits einige Trainings eigenständig geleitet. Die Zusammenarbeit könnte nicht besser sein.“



Die Erleichterung aufgrund des erfolgreichen Winter-Endspurts ist natürlich groß, denn die 14 Punkte wirkten sich sehr positiv auf die Tabellenkonstellation aus. Nach 18 von 24 Spieltagen stehen nun immerhin 22 Zähler (6/4/8 bei 32:44 Toren) auf der Habenseite. „Die Mannschaft hat mit guten Leistungen ihr Potenzial endlich nicht nur angedeutet, sondern auch unter Beweis gestellt“, so Seitz, der hofft, dass nach dem Winter die Langzeitverletzten endlich wieder zurückkehren werden.



Als Winterneuzugang begrüßt werden konnten Luis Seibl-Delgado (FC Tegernheim) und Paul Nowack. Letzterer gehörte zuletzt dem Profi-Kader von Erzgebirge Aue an. Der 19-jährige Mittelfeldmann nahm in Aue bei einem Zweitliga-Heimspiel auf der Bank Platz, trainierte durchgehend im Profiteam mit, kam aber zu keinem Einsatz. Nichtsdestotrotz ist es ein außergewöhnlicher Transfer, den Seitz wie folgt erklärt: „Paul studiert in Regensburg und wohnt aktuell in Burgweinting. Ich hoffe, dass er uns in den nächsten Monaten oftmals zur Verfügung stehen wird.“ Weiterhin halten die Verantwortlichen aber Augen und Ohren offen. „Wir haben aktuell keinen gelernten Innenverteidiger im Kader. Sollte jemand Interesse haben, darf er sich gerne bei uns melden“, erklärt Toni Wittmann, der auch außerhalb des Platzes viele Aufgaben erledigt und Abteilungsleiter Sascha Zilk unter die Arme greift.





Toni Wittmann (sitzend) und Jochen Seitz bilden das Trainerduo des SV Burgweinting. – Foto: Markus Schmautz





Vor der Saison wurde das Ziel ausgegeben, im oberen Drittel zu landen. Auf den Fünften vom Freien TuS beträgt der Rückstand aktuell sechs Punkte. „Obwohl das erste Saisondrittel mehr als enttäuschend verlief, können wir unsere Ziele noch erreichen. Das Wichtigste ist aber erst einmal, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt festzurren.“ Zur neuen Saison setzt sich Seitz etwas höhere Zielsetzungen: „Wir haben einen guten Kader. Die Jugendarbeit beim SVB ist gut. Wir werden alles daransetzen, um unsere Talente in den Herrenbereich integrieren zu können. Zugleich hoffe ich, dass unsere erfahrenen Spieler noch mindestens eine Saison dranhängen werden.“



Damit möglichst viele Nachwuchsspieler dem Verein treu bleiben, müssen natürlich Anreize geschaffen werden. Das heißt, vor allem eine sportliche Perspektive mit dem Blick nach oben. „Das Sportgelände, die Trainingsmöglichkeiten, das Umfeld, die Infrastruktur, die Jugendarbeit. Alles ist top. Ein Verein wie der SV Burgweinting gehört meines Erachtens in die Bezirksliga. Wir werden alles dafür tun. Aber das ist aktuell noch Zukunftsmusik.“ Seinem Team traut Seitz viel zu: „Die Tendenz ging vor der Winterpause klar nach oben. Die Mannschaft hat bewiesen, wie toll sie Fußball spielen kann. Undiszipliniertheiten und Platzverweise konnten wir eindämmen. Emotionen gehören zum Fußball dazu, aber der eine oder andere musste lernen, glimpfliche Lösungen zu finden. Wir wollen Fußballspielen, unser Hobby genießen und wenn möglich regelmäßig punkten“, erklärt Seitz. Das nächste Punktspiel steht am 26. März in Obertraubling an. Weiter geht es gegen Wörth, Wiesent, Sünching und Illkofen. Alle vier Teams stehen in der Tabelle hinter Burgweinting.



Auch auf dem Hallenparkett läuft es: Am gestrigen Donnerstag konnte sich der SVB in einem Vorrundenturnier für den hochkarätig besetzten SAR-Cup gegen 15 Mitstreiter durchsetzen. Ein deutlicher 4:0-Finalsieg über den benachbarten Bezirksligisten FC Thalmassing bescherte der Mannschaft eines der begehrten Tickets für das Top-Turnier am 6. Januar in Dingolfing.