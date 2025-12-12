Die Anhänger des SV Habischried werden sicher auch in dieser Hallensaison wieder für Stimmung sorgen. – Foto: Robert Geisler

Budenzauber: Das ist in Niederbayern am 3. Adventswochenende los Ein Überblick über das Geschehen in der Halle

Während es im Landkreis Passau bereits um die Wurst geht, startet der Landkreis Regen am dritten Adventswochenende erst in die Vorrunde. Im Landkreis Freyung-Granfenau steht die zweite Vorrunden-Phase auf dem Programm. Die Hallenmeisterschaft im Kreis West pausiert an diesem Wochenende. Nächste Woche geht`s dann mit dem Turnier in Rottenburg an der Laaber weiter. FuPa gibt euch einen Überblick, was an diesem Wochenende in der Halle geboten ist:

Samstag, 13. Dezember Hallenmeisterschaft Landkreis Passau - Endrunde

Acht Teams rittern in Hauzenberg um den Titel - >>>hier geht`s zur ausführlichen Turniervorschau! Hallenmeisterschaft Landkreis Freyung-Grafenau - Vorrunde



Zweiter Teil der Vorrunden-Phase im Landkreis Freyung-Grafenau - >>>hier geht`s zur ausführlichen Vorschau!



Die Landkreis-Endrunde geht am Samstag, den 27. Dezember, ebenfalls in Freyung über die Bühne.