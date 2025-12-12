Budenzauber: Das ist in Niederbayern am 3. Adventswochenende los

Während es im Landkreis Passau bereits um die Wurst geht, startet der Landkreis Regen am dritten Adventswochenende erst in die Vorrunde. Im Landkreis Freyung-Granfenau steht die zweite Vorrunden-Phase auf dem Programm. Die Hallenmeisterschaft im Kreis West pausiert an diesem Wochenende. Nächste Woche geht`s dann mit dem Turnier in Rottenburg an der Laaber weiter. FuPa gibt euch einen Überblick, was an diesem Wochenende in der Halle geboten ist:
Hallenmeisterschaft Landkreis Passau - Endrunde
Acht Teams rittern in Hauzenberg um den Titel - >>>hier geht`s zur ausführlichen Turniervorschau!
Hallenmeisterschaft Landkreis Freyung-Grafenau - Vorrunde
Zweiter Teil der Vorrunden-Phase im Landkreis Freyung-Grafenau - >>>hier geht`s zur ausführlichen Vorschau!
Die Landkreis-Endrunde geht am Samstag, den 27. Dezember, ebenfalls in Freyung über die Bühne.
Hallenmeisterschaft Landkreis Regen - Vorrunde
Insgesamt 15 Teams nehmen teil. In drei Gruppen à fünf Mannschaften werden am Samstag, den 13. Dezember in Zwiesel die Endrundentickets vergeben. Fast schon traditionell dürfte auch in dieser Hallensaison die SpVgg Ruhmannsfelden wieder ein ganz heißer Anwärter auf den Titel sein.
Gruppe 1 (ab 9:00 Uhr)
TSV Regen, 1. FC Viechtach, SV Kollnburg, FC Bürgerholz Regen, SV Geiersthal
>>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielplan!
Gruppe 2 (ab 12:00 Uhr)
SpVgg Ruhmannsfelden, SV Kirchberg i. Wald, TSV Bodenmais, SV Habischried, SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag
>>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielplan!
Gruppe 3 (ab 15:00 Uhr)
SC Zwiesel, SV Bischofsmais, SpVgg Brandten, SV March, SV 22 Zwiesel
>>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielplan!
Für die Landkreis-Endrunde am Sonntag, den 04. Januar, ebenfalls in Zwiesel, sind die drei Vorrunden-Gruppensieger, die drei Gruppenzweiten, sowie die beiden besten Dritten qualifiziert.