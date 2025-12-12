Wer beerbt Karpfham als Passaus Hallen-Champion?

Das erste Highlight der Hallensaison in diesem Winter steht am morgigen Samstag auf dem Programm: Die Endrunde der Landkreismeisterschaft Passau in der Dreifachturnhalle in Hauzenberg! Acht Teams in zwei Gruppen rittern ab 11 Uhr um den Titel. Ein große Überraschung gab`s bereits in der Vorrunde. Titelverteidiger TSV Karpfham, niederbayernweit eines der besten Hallenteams der vergangenen Jahre, musste bereits die Segel streichen und schaffte nicht den Sprung in die Endrunde. Es wird also definitiv einen neuen Champion geben. FuPa begleitet das Turnier wieder ausführlich und versorgt euch per Liveticker und FuPa.tv mit allen wichtigen Informationen!
Gruppe A
FC Obernzell-Erlau (Bezirksliga Ost), FC Tiefenbach DJK (Kreisklasse Passau/Freyung), FC Windorf (Kreisklasse Deggendorf), FC Fürstenzell (Kreisklasse Pocking)
Einen starken Eindruck in der Vorrunde machte am vergangenen Wochenende der FC Windorf. Vier Spiele, vier Siege - der FCW spazierte durch die erste Turnierphase. Spielertrainer Simon Saxinger hält aber den Ball flach: "Das Wichtigste wird sein, dass sich niemand verletzt. Wir wollen Spaß haben, die Jungs sollen mit Freude kicken. Groß vorgenommen haben wir uns nichts. Gewinnen wird meiner Meinung nach die SG Breitenberg/Sonnen. Die sind richtig stark."
Gruppe B
FC Sturm Hauzenberg (Kreisklasse Passau/Freyung), SG Breitenberg/Sonnen (Kreisklasse Passau/Freyung), TSV-DJK Oberdiendorf (Bezirksliga Ost), RSV Kirchham (A-Klasse Pocking)
Auf den ersten Blick mag Gastgeber Hauzenberg als Bayernligist natürlich der Topfavorit sein. Die Hallensaison spielt beim Sturm aber höchstens eine kleine Nebenrolle. Demzufolge wird kein Akteur aus dem Bayernliga-Team mit dabei sein, wie der Sportliche Leiter Markus Reischl verrät: "Es war ein sehr langes und sehr anstrengendes Jahr. Wir sind froh, dass wir jetzt mal zwei, drei Wochen Pause haben. Wir werden daher mit einer Mischung aus U19-Spielern und Spielern unserer Kreisklassen-Mannschaft antreten. Die Jungs sollen Spaß haben, was dann rauskommt, werden wir sehen."
Sicher ein heißer Kandidat für ein Halbfinal-Ticket dürfte die SG Breitenberg/Sonnen um Ausnahmespieler Julian Zinnöcker sein, der allerdings in Hauzenberg nicht mit dabei sein wird. Die SG spielt in der Kreisklasse Passau/Freyung eine beeindruckende Saison. Bei elf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze zur Winterpause steht der Aufstieg in die Kreisliga fast schon fest. Auch in der Vorrunde vergangene Woche in Pocking gab sich die SG keinerlei Blöße: Vier Spiele, vier Siege und 19:2 Tore. Ein deutlicher Fingerzeig, dass Schützlinge von Coach Franz-Xaver Wandl auch Bock auf Hallenfußball haben.
