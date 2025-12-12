Wer beerbt Karpfham als Passaus Hallen-Champion?

Die SG Breitenberg/Sonnen sollte in der Lage sein, ein ernstes Wörtchen um den Titel mitreden zu können. – Foto: Robert Geisler

Das erste Highlight der Hallensaison in diesem Winter steht am morgigen Samstag auf dem Programm: Die Endrunde der Landkreismeisterschaft Passau in der Dreifachturnhalle in Hauzenberg! Acht Teams in zwei Gruppen rittern ab 11 Uhr um den Titel. Ein große Überraschung gab`s bereits in der Vorrunde. Titelverteidiger TSV Karpfham, niederbayernweit eines der besten Hallenteams der vergangenen Jahre, musste bereits die Segel streichen und schaffte nicht den Sprung in die Endrunde. Es wird also definitiv einen neuen Champion geben. FuPa begleitet das Turnier wieder ausführlich und versorgt euch per Liveticker und FuPa.tv mit allen wichtigen Informationen!

Und so sehen die Gruppen aus:



Gruppe A

FC Obernzell-Erlau (Bezirksliga Ost), FC Tiefenbach DJK (Kreisklasse Passau/Freyung), FC Windorf (Kreisklasse Deggendorf), FC Fürstenzell (Kreisklasse Pocking)

Einen starken Eindruck in der Vorrunde machte am vergangenen Wochenende der FC Windorf. Vier Spiele, vier Siege - der FCW spazierte durch die erste Turnierphase. Spielertrainer Simon Saxinger hält aber den Ball flach: "Das Wichtigste wird sein, dass sich niemand verletzt. Wir wollen Spaß haben, die Jungs sollen mit Freude kicken. Groß vorgenommen haben wir uns nichts. Gewinnen wird meiner Meinung nach die SG Breitenberg/Sonnen. Die sind richtig stark." Gruppe B

FC Sturm Hauzenberg (Kreisklasse Passau/Freyung), SG Breitenberg/Sonnen (Kreisklasse Passau/Freyung), TSV-DJK Oberdiendorf (Bezirksliga Ost), RSV Kirchham (A-Klasse Pocking)

Auf den ersten Blick mag Gastgeber Hauzenberg als Bayernligist natürlich der Topfavorit sein. Die Hallensaison spielt beim Sturm aber höchstens eine kleine Nebenrolle. Demzufolge wird kein Akteur aus dem Bayernliga-Team mit dabei sein, wie der Sportliche Leiter Markus Reischl verrät: "Es war ein sehr langes und sehr anstrengendes Jahr. Wir sind froh, dass wir jetzt mal zwei, drei Wochen Pause haben. Wir werden daher mit einer Mischung aus U19-Spielern und Spielern unserer Kreisklassen-Mannschaft antreten. Die Jungs sollen Spaß haben, was dann rauskommt, werden wir sehen."

Julian Zinnöcker von der SG Breitenberg/Sonnen ist in Hauzenberg nicht am Start. – Foto: Robert Geisler