Kurioser FRG-Cup, Teil 2: Graineter Blitz-Comeback - mit Blöchl im Tor

Ein dramatisch scheiternder Titelverteidiger (Röhrnbach), ein Gemeindederby (Herzogsreut vs. Hinterschmiding) als Finale um die Endrunde, das erste teilnehmende Mädl (Janina Röckl) - der erste Teil der Freyung-Grafenauer Hallenmeisterschaften am vergangenen Wochenende hat so viele Geschichten geliefert, dass man sich unweigerlich die Frage stellt: Was soll da noch kommen? Die Antwort: Viel, sehr viel!

Eben jener SVG-Coach erklärt, warum seine Truppe nun doch am Cup teilnimmt. "Wir hätten grundsätzlich ohnehin wieder sehr gerne an der Landkreis-Meisterschaft teilgenommen. Aber nachdem einige Spieler im Herbst eigentlich nur noch mit starken Schmerzen gespielt haben, haben wir uns entschieden, dass wir dieses Jahr mal aussetzen", erklärt der 39-Jährige. Und weiter: "Als nun die Anfrage vom TV Freyung gekommen ist, ob wir einspringen könnten, haben wir geschaut, dass wir kurzfristig doch noch eine Mannschaft stellen können. Der Cup hat im Landkreis Freyung-Grafenau eine große Tradition und die Organisatoren stellen jedes Jahr eine tolle Veranstaltung auf die Beine, deshalb wollten wir unterstützen, dass der geplante Ablauf beibehalten werden kann."

Denn es geht gleich munter weiter im Vorfeld des Vorrunden-Abschlusses am Samstag (13. Dezember): Kurzfristig tritt der SV Riedlhütte nicht an - wegen Personalmangel, wie Turniermanager Christian Fuchs informiert. Den Platz des ehemaligen Landesligisten nimmt Bezirksligist Grainet, der sogleich einer der Titelfavoriten ist, ein. "Der Trainer des SV Grainet, Hannes Gastinger, brauchte nur 12 Stunden, um eine Mannschaft zu stellen", freut sich Fuchs. "Vielen Dank hier vom BFV und Ausrichter TV Freyung. Wäre Grainet nicht eingesprungen, wäre der komplette Spielplan mit einer Dreier-Gruppe durcheinander geworfen worden."

Marcel Eder (Spielertrainer, Schöfweg): "In der Halle geht es uns grundsätzlich um Spaß. Jeder, der spielen mag, kann spielen - bei uns gibts keine Vorgaben, dass jemand spielen muss. Als Fußballer möchte man aber natürlich gewinnen. Und so wollen wir in unseren Spielen auch auftreten. Wenn es nicht klappt, wäre es aber auch kein Beinbruch. Wichtig ist, dass sich keiner verletzt."

Johannes Gastinger (Trainer, Grainet): "So wie jedes Jahr in der Halle spielen diejenigen, die Lust darauf haben. Aufgrund der Kurzfristigkeit sind am Samstag auch alle unsere Torhüter verhindert. Deshalb wird Jonas Blöchl im Tor stehen. Auch wenn es jetzt eine spontane Teilnahme ist, freuen wir uns natürlich auf das Turnier und wenn wir schon dabei sind, wollen wir uns natürlich auch für die Endrunde qualifizieren. Als Turnierfavoriten sehe ich die beiden Bezirksligisten, den TSV Waldkirchen und den TSV Mauth, an, die auch viele technische gute Fußballer in ihren Reihen haben. Dass aber in der Halle nicht immer die Turnierfavoriten gewinnen müssen, hat man in den vergangenen beiden Jahren gesehen."

Alexander Brunnhölzl (Spielertrainer, SG Neudorf-Neuschönau): "Die Halle ist bei uns freiwillig. Deshalb sind die Spieler dabei, die fit sind und Freude am Hallenfußball haben. Wir wollen das Turnier ernsthaft angehen und schauen dann, was am Ende dabei herauskommt."

Gerhard Seibold (Abteilungsleiter, Jandelsbrunn): "Wir freuen uns schon auf den FRG-Cup. Der SSV nimmt mit einer jungen Mannschaft teil. Der Spaß steht bei uns ganz klar im Vordergrund! Aber natürlich möchten wir auch sportlich was zeigen und vielleicht ist ja die Endrunde für uns drin. Wir wünschen allen Mannschaften ein schönes und verletzungfreies Turnier!"

Gruppe 4

Uli Köberl (Sportlicher Leiter, Mauth): "Unsere Mannschaft freut sich auf den FRG-Hallencup. Mit Spiegelau, Zenting und Oberkreuzberg sind wir in einer interessanten Gruppe. Das Weiterkommen in die Endrunde ist unser erstes Ziel. Unser Kader wird aus überwiegend jungen Spielern, die auch in der bisherigen Punkterunde zum Einsatz gekommen sind, bestehen. Zuletzt angeschlagene Spieler werden nicht auflaufen."

Lukas Greß (Teammanager, Spiegelau): "Unsere Mannschaft hat sich für eine Teilnahme bei der Landkreismeisterschaft entschieden. Wir wollen natürlich sportlich im Rahmen unserer Möglichkeiten den ein oder anderen Punkt in der Gruppe mitnehmen, wobei wir kein besonderes Ziel haben. Wir wollen in erster Linie mitkicken und Spaß haben. Jeder, der mitspielen will, kann auch mitspielen. Viele Spieler sind jedoch im Urlaub, aktuell angeschlagen oder kommen aus einer längeren Verletzungspause - hier ist die Halle leider (noch) zu viel Risiko."

Franz Pfeffer (Trainer, SG Zenting/Thannberg): "Die SG Zenting/Thannberg tritt zum ersten Mal gemeinsam beim Cup an. Wir wollen uns ordentlich verkaufen, der Spaß steht klar im Vordergrund. Dabei sind die Spieler, die Lust auf die Halle haben und sich nicht mit Blessuren herumschlagen."

Andreas Stockinger (Spielertrainer, Oberkreuzberg): "Ganz klar: Wir wollen Spaß haben und freuen uns, dabei sein zu dürfen. Hoffentlich verletzt sich kein Spieler - weder von uns noch von den anderen Teams. Unsere tschechischen Spieler - allen voran Lucas Necas - werden nicht dabei sein. Der Kader wird sich zusammensetzen aus vielen jungen Spielern, Dulek Krieg steht im Tor. Und wenn wir schon mitspielen, wollen wir auch in die Endrunde kommen."