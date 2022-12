Budenzauber an der Saar ist etwas Besonderes

Was die Zuschauern beim Hallenmasters-Qualifikationsturnier des SV Bübingen an diesem Wochenende in der Sporthalle Brebach erwartet.

Das ist ein zusätzlicher Text der Saarbrücker Zeitung, der jetzt das Fupa-Angebot erweitert.

Den kompletten Bericht gibt es hier (SZ+ für nur 1 € pro Woche).