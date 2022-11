Buchholz siegt eindrucksvoll - Elstorf lässt weiter abreißen 1. Kreisklasse Harburg: Der TSV Elstorf II droht durchgereicht zu werden

In der 1. Kreisklasse Harburg hat es weitere Nachholspiele gegeben, bei denen der Buchholzer FC einen eindrucksvollen Sieg im Verfolger-Duell gefeiert hat. Im Tabellenkeller droht Kreisliga-Absteiger TSV Elstorf II in die 2. Kreisklasse durchgereicht zu werden.

TSV Elstorf II - FC Roddau 1:4. Mit einem Doppelpack verpasste Simon Schön den Elstorfern zwei Nadelstiche - insbesondere sein zweiter Treffer kurz vor der Halbzeit schmerzte dem abstiegsbedrohten TSV. Im zweiten Durchgang schnupperten die Gastgeber nach dem Anschlusstreffer von Janos Hoffmann am Ausgleich. Schließlich stellten Tim Aschmann (69.) und Mika Pohrt (78.) für den FCR den Dreier sicher.

TSV Over-Bullenhausen - SV Dohren 1:1. Mit einem Sieg hätte der TSV Over-Bullenhausen den Abstand auf einen direkten Konkurrenten auf sieben Zähler verkürzen können. Deswegen verteidigen die Hausherren den Vorsprung, für den Torjäger Tristan Hruby sorgte, leidenschaftlich. In der Schlussphase kamen die Gäste jedoch durch Oliver Ehmcke zum Ausgleich (81.). Mit dem Remis kann der SVD daher etwas besser leben.

Tore: 1:0 (17.) Hruby, 1:1 (81.) Ehmcke.

Buchholzer FC II - SG Scharmbeck-Pattensen II 5:0. Mit dem achten Sieg in Serie ist der Buchholzer FC II derzeit das Team der Stunde in der 1. Kreisklasse Harburg. Der BFC rückt auf einen Aufstiegsplatz vor und kann über ein ausstehendes Nachholspiel bis auf zwei Punkte an Tabellenführer MTV Brackel heranrücken. Im Verfolger-Duell gegen Scharmbeck bewiesen die Buchholzer ihre bestehende Form eindrucksvoll. Nach dem Seitenwechsel gelang es Malte Appel mit einem schnellen Doppelschlag die Partie zu entscheiden (51., 54.).

Tore: 1:0 (18.) Schween, 2:0 (45.) Waetcke, 3:0 und 4:0 (51., 54.) beide Appel, 5:0 (79.) Satow.