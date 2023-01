Brode will mindestens dreiβig Tore schiessen Weiβe Elf-Spielertrainer ist gut drauf

Dennis Brode wird am Montag 42 Jahre alt und ist der Top-Torjäger der Bezirksliga Weser-Ems 3. Der Spielertrainer des VfL Weiβe Elf Nordhorn hat bereits achtzehn Mal getroffen und kann daher Torschützenkönig der Liga werden. Wenn es klappt, dann ist es eine hervorragende Leistung des Stürmers, der in der Vergangenheit unter anderem beim TuS Lingen auf hohem Niveau spielte.

,,Torjäger in der Bezirksliga. Wie das möglich ist? Keine Ahnung. Ich tue halt viel, dass ich fit bleibe. Ansonsten habe ich ja gute Mitspieler. Ich spiele immer noch gerne und es macht mir Spaβ. Es gibt wohl neue Stürmer, aber die müssen noch ein bisschen angelernt werden. Ich mache noch mindestens eine Saison und dann gucken wir mal.”

Brode traf auch sehr oft als er in der Oberliga spielte und daher gab es regelmäβig Interesse an ihm. ,,Ich hatte mal ein Angebot aus der 3. Liga. Aber dann war ich bei der Sparkasse beschäftigt und hätte meine Ausbildung abbrechen oder verlegen müssen. Das kam für mich dann nicht in Frage. Ich weiβ nicht ob ich es hätte schaffen können. Damals hatte ich nicht so sehr auf Fitness und Ernährung geachtet dazu war ich glaube ich immer zu langsam.”