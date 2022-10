Brennberg schnappt sich die Pole Position Drei Heimsiege, ein Auswärtssieg +++ Mintraching II gewinnt auswärts

Der SSV Brennberg (35) nutzte das spielfreie Wochenende vom bisherigen Tabellenführer aus Bach (34) und zog mit einem Heimdreier gegen Thalmassing II (27) vorbei. Auch Altenthann (13), Hofdorf (20) und Geisling (17) landeten allesamt Heimsiege. Für den einzigen Auswärtserfolg zeichnete sich Mintraching (19) in Alteglofsheim (8) verantwortlich.

Alteglofsheim II – Mintraching II 1:3

Schiedsrichter: Philipp Fuchs. Tore: 0:1 Sebastian Nierer (9.), 1:1 Marcel Blendl (32.), 1:2 Sebastian Nierer (52.), 1:3 Sebastian Nierer (60.). Der Favorit vom FC Mintraching II (19) konnte den nächsten Derbydreier einfahren. Alteglofsheim II bleibt mit acht Punkten Zehnter.

Altenthann – Sarching II/Illkofen II 4:2

Schiedsrichter: Peter Langensteiner. Tore: 0:1 Fabian Hetzer (31.), 1:1 Milan Szabadi (44.), 2:1 Michael Brandl (52.), 2:2 Daniel Zsurzsa (58.), 3:2 Leon Hochstetter (79.), 4:1 Andreas Seidl (81.).Die DJK Altenthann (13) sicherte sich gegen den Rangletzten Sarching II/Illkofen II (4) den dritten Sieg der Saison. „Zur Halbzeit stand es 2:2. Durch zwei individuelle Fehler kassierten wir zwei Gegentore. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung kamen wir in der zweiten Halbzeit aber noch zu einem verdienten Dreier“, freut sich DJK-Abteilungsleiter Andreas Seidl. SG-Coach Andreas Gröschl: „Ein sehr intensives Spiel. Wir warteten taktisch mit einer guten Leistung auf. Leider kassierten wir aber durch individuelle Fehler die Gegentore. Zudem war unsere Chancenverwertung mangelhaft. Eine unglückliche Neiderlage. Es wäre mehr drin gewesen.“

Hofdorf – Barbing II 5:1

Schiedsrichter: Gerhard Schnurrer. Tore: 1:0 Florian Riedl (6.), 2:0 Christian Weiß (42.), 3:0 Leopold Wolf (45.), 4:0 Leopold Wolf (54.), 4:1 Tobias Paroth (65.), 5:1 Josef Thanner (71.). Hofdorf (20) wurde seiner Favoritenrolle gegen den Vorletzten Barbing II (6) gerecht und landete einen Kantersieg. SpVgg-Trainer Dirk Steger: „Der Sieg ging auch von der Höhe her in Ordnung.“

Brennberg – Thalmassing II 3:1

Schiedsrichter: Tobias Monath. Tore: 1:0 Patrick Beiderbeck (8.), 1:1 Thomas Faltermeier (45.+1), 2:1 Herbert Pinzinger (66.), 3:1 Manuel Beiderbeck (85. Elfmeter). Der SSV Brennberg (35) überholt den spielfreien VfB Bach (34) und darf sich wieder Tabellenführer nennen. Die Gäste aus Thalmassing (27) bleiben Dritter. SSV-Trainer Erwin Fichtl: „Wir mussten gegenüber dem Hinspiel sieben Stammspieler ersetzen. Was meine Jungs heute gezeigt haben, nötigt mir den allerhöchsten Respekt ab. Ein großes Kompliment auch an unsere Old-Stars Thomas Adlhoch, Herbert Pinzinger und Thomas Mandl. Daran sieht man, dass unser Dorf zusammenhält. Es war ein intensives Spiel und ein verdienter Sieg, weil wir die Mehrzahl an klaren Einschussmöglichkeiten hatten. Jetzt sind wir wieder Spitzenreiter mit einem dicken Polster auf den dritten Platz.“

Geisling – Köfering 4:0

Schiedsrichter: Anton Wittmann. Tore: 1:0 Elias Rauscher (30.), 2:0 Elias Rauscher (41.), 3:0 Manuel Ostermeier (56.),4:0 Michael Scheidacker (90.+2 Elfmeter). Gelb-Rot: Harun Türkoglu (90.+2 Köfering). Der TV Geisling (17) hat nach dem Sieg gegen Köfering (16) eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen (5/2/5).

