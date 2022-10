Brackel wohl kampflos - Luhdorf lässt Punkte an der Schützenstraße 1. Kreisklasse Harburg: Kevin Genske gibt Pflichtspiel-Comeback in der Kreisliga

Der TSV Elstorf II hat Spitzenteam Luhdorf-Roydorf einen Zähler abgerungen. In der zweiten Minute verschoss der gefoulte Kevin Genske, der die Ligamannschaft mit seinen Toren einst in die Landesliga schoss, einen Strafstoß zur möglichen Blitzführung (2.). Auf der anderen Seite wurde Marius Mojen mit der Aufgabe betraut, MTV-Torjäger Niklas Witte in eine Sonderbewachung zu nehmen. Der Verteidiger machte seine Aufgabe über fast die komplette Spielzeit gut, in der 89. Minute bot sich Witte dennoch die größte Möglichkeit, die er jedoch ungenutzt ließ. Weil beide Duellanten ihren Hochkaräter liegenließen, blieb es bei der torlosen Punkteteilung.

Elstorf-Coach Harald Zerwas: "Aus meiner Sicht war das eines der besseren 0:0-Spiele. Beide Mannschaften standen defensiv gut. Luhdorf hat viele lange Bälle gespielt, die wir ablaufen konnten. Wir haben versucht schnell zu kombinieren, sind aber auch kaum zu Chancen gekommen. In den Schlussminuten wurde der Druck der Gäste immer stärker. In meinen Augen war das Unentschieden gerecht."