BR zeigt 1860 München gegen Dynamo Dresden – Tickets für Wiesn-Spiel gehen in freien Verkauf

München – Ein echtes Highlight steht für den TSV 1860 an. Dynamo Dresden gastiert am Samstag, dem 14. September, im Grünwalder Stadion. Wenig überraschend ist die Partie ausverkauft, wie die Münchner auf ihrer Vereinshomepage mitteilten. Ein Rest Hoffnung besteht für Fans noch über den Ticket-Zweitmarkt. Dort können Mitglieder Karten offiziell erwerben.

Nach dem ersten Sieg in der 3. Liga in Ingolstadt wollen die Löwen zu Hause gegen Dynamo Dresden nachlegen. Ein Blick in die jüngste Vergangenheit stimmt aus Löwen-Sicht wenig optimistisch. In den letzten drei Duellen holte 1860 München lediglich einen Punkt (1:2, 0:0 und 1:2).

Tickets fürs Grünwalder Stadion? Karten für 1860 München gegen Hannover 96 II erhältlich

Drittliga-Spiele des TSV 1860 München im September

14. September, 14:00 Uhr: 1860 München – Dynamo Dresden

21. September, 16:30 Uhr: Arminia Bieleld – 1860 München

25. September, 19:00 Uhr: 1860 München – Hannover 96 II

28. September, 14:00 Uhr: Borussia Dortmund II – 1860 München

Für das erste Wiesn-Heimspiel gegen die Reserve von Hannover 96 am 25. September gibt es derweil noch Tickets (Stand: 9. September, 14:08 Uhr). Interessierte können diese entweder über den offiziellen Ticketshop oder persönlich an der Grünwalder Straße 114 erwerben.