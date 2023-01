Borussias U23-Torjäger Telalovic spielt weiter bei den Profis vor Regionalliga West: Für Semir Telalovic bietet sich weiter die Möglichkeit, bei Borussia Mönchengladbach am Training der Profis teilzunehmen.

Elf Tage hatte Semir Telalovic frei, seit Dienstag mischt der U23-Torjäger wieder im Training der Borussia-Profis mit. „Wir haben ihm bewusst die letzte Woche freigegeben, weil er bisher gar keinen Urlaub hatte“, sagt Cheftrainer Daniel Farke im Gespräch mit unserer Redaktion. Einen Tag vor Heiligabend feierte der Angreifer seinen 23. Geburtstag, die Zeit rund um Weihnachten dürfte er genutzt haben, noch einmal auf die vergangenen Monate zurückzublicken.

„Es war ein großer Sprung für ihn, zu Borussia zu kommen. Dann hat er in der U23 toll gespielt und die beiden Wochen vor Weihnachten mit uns trainiert“, sagt Farke. In den Einheiten seit dem Vorbereitungsstart Mitte Dezember hat Telalovic offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. „Er wird jetzt erst mal wieder bei uns mittrainieren. Inwieweit er bei Testspielen zum Einsatz kommt, wird man sehen“, so Farke. Am Samstag (14 Uhr) trifft Borussia im ersten von drei Tests auf den Drittligisten VfB Oldenburg.

Die Entwicklung geht stetig voran

Mit der Empfehlung von zehn Treffern und sechs Assists in 20 Regionalliga-Spielen darf sich Telalovic zunächst also weiter beweisen. Bis Sommer 2021 war Telalovic noch für seinen Heimatklub in der Verbandsliga aktiv, ehe der Wechsel zum Regionalligisten FV Illertissen erfolgte. Sechs Monate später kam er im Januar 2022 zu Borussia, nun steht er gemeinsam mit Top-Spielern wie Alassane Plea, Lars Stindl und Christoph Kramer auf dem Platz. „Er adaptiert sich schnell und ist von Tag zu Tag gewachsen, er hat es bisher wirklich gut gemacht“, sagt Farke. An die Schärfe des Profitrainings musste sich Telalovic zunächst gewöhnen. „In der Spielqualität, im Tempo und der Intensität, die die Jungs an den Tag legen, sind das noch ein paar Level mehr“, hatte er nach den ersten Einheiten gesagt. Im Anschluss war zu sehen, wie er sich nach und nach besser zurechtfand.