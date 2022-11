Im Borussia-Museum findet derzeit eine spannende Ausstellung statt. – Foto: Marcel Eichholz

Borussen als Diplomaten und Botschafter Im Zuge der Ausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ im Borussia-Museum berichteten die Ex-Gladbacher Herbert Laumen und Tim Heubach von ihren persönlichen Israel-Erfahrungen. Die ehemaligen Borussen haben ein Alleinstellungsmerkmal gemeinsam.

Herbert Laumen und Tim Heubach, der eine 1943 in Mönchengladbach geboren, der andere 1988 in Neuss, sind nicht nur beide Ex-Borussen, sondern haben auch ein Alleinstellungsmerkmal gemeinsam: Beide nehmen eine Sonderstellung ein in der Geschichte der sportlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Laumen gehörte 1970 zu jenem Borussen-Team, das als erste deutsche Sportmannschaft nach Israel reiste. Heubach war 2017 der erste deutsche Profi, der in der israelischen Liga spielte.

Beide trafen sich nun erstmals beim Talk „Zwei Fohlen in Israel“ im Rahmen der Ausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ im Vereinsmuseum Borussias und sprachen mit Moderator Torsten Knippertz über ihre Israel-Erfahrungen. Für Laumen waren es intensive drei Tage rund um das erste Spiel am 25. Februar 1970. Beim 6:0 der Borussen gegen den WM-Teilnehmer Israel wurden die Fußballkünste von Günter Netzer und Co. frenetisch gefeiert von den israelischen Fans. „Es war vielleicht eines unserer besten Spiele. Dass die Israelis uns als Deutsche so feiern würden, das hatten wir nicht erwartet. Es war Gänsehaut pur“, erinnert sich Laumen über 50 Jahre später. Er gab zu, dass die Gladbacher wegen der damaligen Bedrohungslage in Israel eigentlich nicht fliegen wollten. Dann aber schaltete sich Bundeskanzler Willy Brandt ein und machte klar, wie wichtig die Reise für die deutsch-israelische Beziehung sei. Die Gladbacher wurden zu Diplomaten in Fußballschuhen. Und sie leisteten wertvolle Arbeit 30 Jahre nach dem Holocaust. „Dass wir als Borussen diesen Beitrag geleistet haben, dass sich das Verhältnis von Deutschland zu Israel gebessert hat, darauf waren wir als Mannschaft schon stolz, und ich bin es auch bis heute“, sagte Laumen. Bis heute halten die guten Beziehungen zwischen Borussia und Israel an, die ihren Ursprung in der Freundschaft von Gladbachs Meistertrainer Hennes Weisweiler und Israel-Coach Eddy Schaffer haben. Im Oktober 2022 kam Moshe Schaffer, der Sohn des israelischen Trainers, nach Gladbach und schaute sich die Borussia-Ausstellung zum Spiel in Israel an. 2014 bekam der Klub den Preis der Israel-Stifung, 2008 war Borussia zuletzt in Israel, unter anderem gab es ein Freundschaftsspiel gegen Maccabi Netanya, das vom Ex-Gladbacher Lothar Matthäus trainiert wurde. Matthäus war der erste deutsche Trainer in Israel. "Habe mich als Botschafter Deutschlands empfunden"