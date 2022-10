– Foto: Andreas Hannig

Borstel zerlegt Bendestorf - Meckelfeld besiegt den Spitzenreiter Bezirksliga Lüneburg 2: Spitzengruppe rückt noch enger zusammen

In der Bezirksliga Lüneburg 2 kristallisiert sich ein Sextett heraus, das die nötige Konstanz vorweist, um um die Meisterschaft mitzuspielen. Im Keller feierte wiederum die Eintracht Elbmarsch einen wichtigen Dreier im direkten Duell mit dem FC Este 2012.

Mit vier Siegen am Stück im Gepäck waren die Egestorfer durchaus favorisiert. Tatsächlich war es aber Munster, das die drei Punkte mit auf die Heimfahrt nahm. Nach einer Flanke von Jan Böhringer war es Sinan-Rene Kaiser, der im Zentrum gegen die Laufrichtung von MTV-Schlussmann Ole Weselmann abschloss (11.). Kurz vor der Pause legte der Aufsteiger nach: Mit Stephen Kullik und Abdul Rauf waren zwei "Äsdörper" zusammengerauscht, weswegen Kaiser die linke Außenbahn herunterlaufen konnte. Mit seiner Flanke fand er dann Leonhardt Vetter, der auf 2:0 erhöhte (39.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später schoss Patrick Mittmann im Aufbauspiel Böhringer an, der aus über 40 Metern abschloss. Weselmann stand noch weit vor seinem Tor, sodass der Fernschuss den dritten Treffer markierte (41.). Justus Schierz gelang zwar der Anschluss, am Ende blieb es aber bei der Heimpleite.

Der TV Jahn Schneverdingen ist zurück an der Tabellenspitze! Die Mannschaft von Felix Beck erledigte ihre Pflichtkür beim abgeschlagenen Schlusslicht souverän. Ein Doppelpack von Julius Baden brachte den Favoriten auf die Siegerstraße (20., 32.), nach dem Seitenwechsel machte Niklas Goelitzer den Deckel drauf (49.). Maschen wirkt unter Neu-Coach Philipp Zander stabiler, nachdem der VfL gegen die Top-Teams bereits deutlicher unter die Räder gekommen ist.

Der SV Bendestorf ist einer der torhungrigsten Vereine in der Bezirksliga Lüneburg 2. An diesem Sonntag musste der SVB jedoch dem MTV Borstel-Sangenstedt fast komplett die Bühne überlassen. Nach nicht einmal einer Minute lagen die Gäste bereits durch Abdalla Mountari in Front - am Ende kassierten die Bendestorfer eine hochempfindliche 1:7-Klatsche in der heimischen Peter-Brink-Arena.

Der TSV Winsen/Luhe hat viel investiert, um im Derby in Pattensen Zählbares zu entführen. Am Ende war jedoch Unterschiedsspieler Sascha Damm der Winsen-Schreck, der mit einem Viererpack die Begegnung entschied. Am Ende täuschte das Ergebnis ein wenig über den Spielverlauf hinweg, denn Damm erzielte erst in der 85. Minute den 2:1-Führungstreffer. Mit seinen weiteren Toren schnürte der Kapitän in nur fünf Minuten (88., 90.) einen lupenreinen Hattrick.

Der TV Meckelfeld entscheidet das Sechs-Punkte-Spiel für sich und schiebt sich wieder näher an die Tabellenspitze heran. Die Bravehearts besiegten den bisherigen Ligaprimus vom TuS Hermannsburg mit 3:1 und zählen damit zu einem Sextett, das sich vom Rest der Liga ein wenig abgesetzt hat.

Zumindest den einen Zähler hätte der Buchholzer FC gerne aus Eldingen mitgenommen. Stattdessen sorgte Lukas Hasse für späten Jubel an der Schulstraße, als er den 2:1-Siegtreffer markierte. Die SGE landet damit einen kleinen Befreiunggschlag, während Buchholz ein vorsichtiges Auge nach unten richten muss.

Der FC Este 2012 ist im Sechs-Punkte-Spiel bei der Eintracht Elbmarsch auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die Moisburger riefen insbesondere im ersten Durchgang eine gute Leistung ab und lagen folgerichtig durch einen Treffer von Micha Heins in Front. „Der Ausgleich kommt dann aus dem Nichts und wir verlieren den Faden, nachdem wir den Plan zuvor gut umgesetzt hatten“, sagt Trainer Sven Timmermann. „Es war wieder das Spiel der letzten Wochen, weil wir 60 Minuten ein gutes Spiel machen, uns am Ende aber nicht belohnen.“