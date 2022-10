Book verlängert und rückt in den SVE-Vorstand auf SV Elversberg: Mehr Kompetenz für den Sportdirektor

Für Ole Book hat der sportliche Erfolg der SV Elversberg erfreuliche Konsequenzen. Sein Vertrag wurde verlängert und er steigt in den Vorstand des Vereins auf.

Auch in der sportlichen Leitung stellt die SV Elversberg die Weichen für die

Zukunft. Sportdirektor Ole Book verlängert seinen Vertrag und wird zur

kommenden Saison in den Vorstand des Vereins neben Dr. Marc Strauß

(Verwaltung und Vereinsentwicklung) und David Strauß (Marketing und

Vertrieb) als neuer Sport-Vorstand aufrücken.

„Der sportliche Erfolg in der bisherigen Saison ist beeindruckend, Ole Book hat

allerdings nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den Vorjahren

hervorragende Arbeit in der Kaderplanung und -zusammenstellung geleistet.

Die Errungenschaften der vergangenen Monate tragen auch seine Handschrift“,

sagt SVE-Präsident Dominik Holzer: „Seine Arbeit hat sich in den vergangenen

Jahren durch Kontinuität und Akribie ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass

sich Ole Book dafür entschieden hat, den Weg mit der SV Elversberg

fortzuführen, und sind überzeugt davon, dass er unseren Verein erfolgreich in

die Zukunft führen wird.“

Der 36-jährige Book kam nach Beendigung seiner aktiven Profi-Karriere im

August 2017 zur SV Elversberg, war zunächst für die Spielersichtung

verantwortlich und übernahm Ende Oktober 2018 das Amt als Sportdirektor der

SVE. Seitdem feierte der Verein 2020 und 2021 den Saarlandpokal-Sieg, in

denselben Jahren zwei Mal die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest

und vergangene Saison das erste Double der Vereinsgeschichte durch die

Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga sowie zum

dritten Mal in Folge den Sieg im Landespokal.

„Ich habe in den vergangenen Jahren gemeinsam mit allen Verantwortlichen im

Verein vieles erlebt, meist Positives, manchmal auch Situationen, die wir

zusammen bewältigen mussten. Insgesamt hat sich über die Zeit eine

Verbindung und gegenseitiges Vertrauen entwickelt, die für eine weitere

Zusammenarbeit maßgeblich sind“, sagt Ole Book: „Wir befinden uns in einer

sehr positiven Entwicklung und ich freue mich, diese bei der SV Elversberg

weiterhin mitzugestalten.“