Der MSV kommt in Bonn nicht über ein Remis hinaus. – Foto: Boris Hempel

Bonner SC ringt MSV Duisburg ein Remis ab Es war definitiv mehr drin. Der MSV Duisburg scheitert an der eigenen Chancenverwertung und trennt sich im Test vom Bonner SC 1:1-Unentschieden.

Das fünfte Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung führte den MSV Duisburg in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Der dort ansässige Mittelrheinligist Bonner SC bat zum Kräftemessen. Die Rheinlöwen beendeten die vergangene Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz und zeigten auch im Test gegen den MSV, dass sie in der anstehenden Saison durchaus ein Kandidat auf den Regionalliga-Aufstieg sind. Vor 1.221 Zuschauern, von denen wohl mindestens 500 aus Duisburg anreisten, trennten sich die Mannschaften nach einem spannenden Spiel 1:1-Unentschieden.

Gestern, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC MSV Duisburg MSV Duisburg 1 1 Die im Vorfeld von MSV-Coach Dietmar Hirsch geforderten Offensivaktionen setzte sein Team von Beginn an um. So dauerte es keine fünf Minuten, ehe Patrick Sussek von der Strafraumkante an der Latte scheiterte. Zwei Minuten später zappelte die Kugel dann aber doch in den Maschen. Nach einer Ecke von Can Coskun brachte Malek Fakhro das Spielgerät auf den Bonner Kasten. Massaman Keita lenkte den Ball unhaltbar neben den Pfosten. Bis zum ersten Abschluss der Rheinlöwen dauerte es eine gute Viertelstunde. Die erste Annäherung stellte MSV-Keeper Kevin Kunz allerdings vor keine Probleme (14.).

Besser machte es wenig später Leon Augusto. Der BSC-Akteur versuchte es ebenfalls aus der Distanz, setzte das Spielgerät dann aber nur knapp neben den Pfosten (20.). Zwar war der MSV durchaus das spielbestimmende Team, kam zwischenzeitlich aber auch zu guten Konterchancen. So kam der Ball über drei Stationen zu Coskun, welcher im Laufduell gegen einen Verteidiger den Kürzeren zog (27.). Gleich mit der nächsten Aktion stand der Mittelfeldspieler erneut im Fokus. Seine Hereingabe von der rechten Seite nährte sich gefährlich dem BSC-Tor an, Kevin Birk konnte den Ball aber noch über den Querbalken lenken. In der Folge wurden die Gäste etwas passiver, sodass die Hausherren mehr Spielanteile bekamen. Daraus konnten sie aber kein Kapital schlagen. Stattdessen hatten die Zebras kurz vor der Pause aber noch eine Großchance, die Führung zu erhöhen. Coskun setzte einen Freistoß von der Strafraumkante an die Latte (43.). BSC gleicht früh aus