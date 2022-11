Bodenheimer Fünferpack beim Top-Vier-Team VfB, kürzlich noch Letzter, hat nun den drittbesten Angriff der Landesliga

„Das hat richtig Bock gemacht und war auch in der Höhe verdient“, sagt Interimsspielertrainer Norman Loos, „dass auf Kunstrasen gespielt wurde, kam uns entgegen. Jeder hat gezündet.“ Wobei das Spiel wild und hitzig losging, ehe der VfB mit einem Dreierpack für Ruhe sorgte. Loos selbst per Schlenzer (30.) und Elfmeter (40.) sowie 1:0-Vorlagengeber Yannik Lorenz per Flachschuss ins Eck (37.) sorgten noch vor dem Seitenwechsel für die Entscheidung. Calvin Faßnacht, vor dem 3:0 gefoult, schaffte mit Schnittstellenpässen für Andrey Ribeiro (81.) und Akimi Shima (84.) freie Bahn. „Wir sind auf dem richtigen Weg, Einstellung und Leistung sind top zurzeit, auch wenn es mal Rückschläge gibt“, betont Loos.