Bocholts fünfte Winterverpflichtung ist "Wunschkandidat" für den Sturm

Charles-Jesaja Herrmann soll die Offensivabteilung des 1. FC Bocholt für die Rückrunde verstärken. Der 25-Jährige kommt vom luxemburgischen Erstligisten Racing FC Union Luxembourg, kam zuvor in der Saison 2023/24 noch regelmäßig in der 3. Liga für den SV Waldhof Mannheim zum Einsatz.

Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch zeigt sich sehr angetan vom Zugang: "Mit der Verpflichtung von Jesaja Herrmann ist es gelungen, unseren absoluten Wunschkandidaten für den Sturm zu gewinnen", sagt er. "Er vereint körperliche Präsenz und Robustheit mit spielerischer Qualität. Jesaja hat bei seinen bisherigen Stationen regelmäßig seine Torgefahr unter Beweis gestellt.

Ausgebildet in der Jugend des VfL Wolfsburg, sammelte Herrmann seine ersten Seniorenerfahrungen im belgischen Ausland bei KV Kortrijk. Es folgten Stationen über eine Leihe zu NAC Breda in den Niederlanden, ehe er über Mannheim (21 Einsätze, drei Tore in der 3. Liga), den österreichischen Zweitligisten SKU Amstetten und zuletzt eben in Luxemburg nun den Weg an den Bocholter Hünting findet.

Herrmann selbst ergänzt: "Die Entscheidung für diesen Schritt habe ich bewusst getroffen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren überzeugend. Ich freue mich auf das Projekt beim 1. FC Bocholt und werde alles dransetzen, um die Ziele mit dem Club zu erreichen."

Nur einen Tag vor dem Wiederbeginn der Pflichtspielphase gegen den FC Gütersloh (24. Januar, 14 Uhr, FuPa-Liveticker) markiert Herrmann bereits den fünften Zugang innerhalb kürzester Zeit. Ihm voraus gingen Ozan Hot (1. FC Kaiserslautern II), Paul Seidel (FC Erzgebirge Aue), Nazzareno Ciccarelli (Sportfreunde Lotte) und Dominik Lanius (F.C. Hansa Rostock).

Das war der erste Winter-Zugang

Die von FuPa am Montagmorgen (19. Januar) berichteten Informationen hatten sich bewahrheitet: Demnach sichert sich der 1. FC Bocholt zur Rückrunde die Dienste von Dominik Lanius. Der Verteidiger stand zuletzt für Hansa Rostock unter Vertrag. Für die Kogge kam der 28-Jährige in anderthalb Spielzeiten allerdings kaum zum Zuge, das bessere Empfehlungsschreiben sammelte Lanius über seine vorausgegangen Stationen. Für Fortuna Köln und Viktoria Köln kam er insgesamt auf 149 Einsätze in der Regionalliga West und soll jene Erfahrung auch beim FCB zielführend einbringen.

"Dominik hat der Regionalliga West bereits bei seinen bisherigen Stationen mehrfach seinen Stempel aufgedrückt und kennt die Liga hervorragend", freut sich Bocholts Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch über die jüngste Verpflichtung. "Mit seiner Zweikampfstärke, Kopfballpräsenz und seiner Rolle als echter ‚aggressive leader‘ wird er unserer Mannschaft auf dem Platz zusätzliche Stabilität und Mentalität verleihen."

Der 28-jährige Lanius ergänzt: "Nach sehr guten und vertrauensvollen Gesprächen mit der sportlichen Leitung und dem Trainer freue ich mich, nun Teil des Teams zu sein. Der Verein verfolgt ambitionierte Ziele, zu deren Erreichen ich meinen Beitrag leisten möchte."

Nach den Abgängen von Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Nicolas Hirschberger (Wuppertaler SV) und Bogdan Shubin (Bonner SC), füllt der FCB nun also den ersten vakanten Kaderplatz durch Lanius auf. Dem Vernehmen nach deuten sich auch weitere personelle Neuigkeiten an. Wie von FuPa ebenfalls berichtet, ist auch Nazzareno Ciccarelli in Bocholt eine heiße Aktie.

____

____

____

