Schlägt der 1. FC Bocholt in Lotte und bei Hansa Rostock zu?

Personell passiert beim 1. FC Bocholt in der Woche vor dem Ligastart noch eine Menge, aber das ist auch nicht ungewöhnlich, denn mit René Lewejohann gibt es einen neuen Trainer an der Seitenlinie des Regionalliga-Klubs. So gibt es unter anderem einen neuen Kapitän und eine neue Nummer eins, die nicht Lucas Fox heißt. Zudem könnten noch zwei neue Spieler am Hünting aufschlagen.

Nazzareno Ciccarelli hat schon für René Lewejohann gespielt

Nach Informationen von FuPa könnte es bei folgenden Kickern in den kommenden Tagen zu einem Deal mit dem 1. FC Bocholt kommen: Nazzareno Ciccarelli, aktuell noch Spieler der Sportfreunde Lotte, hat beim FCB vorgespielt - und das kommt nicht von ungefähr. Der 29-jährige Angreifer gehörte in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Offensivakteuren des KFC Uerdingen, als er bereits unter Lewejohann auflief. Sieben Tore und fünf Tore legte er vor seinem Wechsel zu Lotte auf. Bei den Sportfreunden kam er seit Oktober nicht mehr zum Einsatz und wirkte ohnehin nur in zehn Partien mit.

Lanius und die Verbindung zum 1. FC Bocholt

Ein spannender Name ist außerdem der von Dominik Lanius. Mit 1,95 Meter Körpergröße ist der Innenverteidiger ein echter Hüne, allerdings haben den 28-Jährigen zahlreiche Verletzungen seit seines Wechsels zum FC Hansa Rostock ausgebremst. Der langjährige Defensivmann von Fortuna Köln hat für den die Ostsee-Kicker noch keinmal in der 3. Liga auf dem Platz gestanden (3. Liga bislang nur für Viktoria Köln und Preußen Münster).