„Bleiben Freunde fürs Leben“ - Spielertrainer Schäffler hört nach 15 Jahren in Jetzendorf auf Auch Co-Trainer Stampfl hört auf

In der letzten Saison gelang Jetzendorf der Aufstieg in die Landesliga als Meister der Bezirksliga Nord. Bereits 2019 war Jetze unter der Regie von Schäffler über die Relegation in die Landesliga aufgestiegen.

Nach der Saison ist damit aber Schluss. Genau so wie für Schäfflers Spezl Daniel Stampfl. Der 32-Jährige ist seit 2019 spielender Co-Trainer unter Schäffler. Dabei verstehen sich die beiden außerhalb des Fußballplatzes mindestens genauso gut wie als Trainerkollegen. Im Sommer machen beide Platz für einen „Neustart“ in Jetzendorf, wie Schäffler sagt.

Jetzendorf – Im Sommer geht eine Ära in Jetzendorf zu Ende. Alexander Schäffler hängt nach 15 Jahren seine Fußballschuhe als Spieler der ersten Mannschaft an den Nagel. Dabei war Schäffler nicht nur ein Spieler, seit dem Winter 2017/18 leitet der heute 33-Jährige die Geschicke beim Landesligisten als Spielertrainer.

Auch die Mannschaft weiß schon über den Entschluss ihres langjährigen Trainers Bescheid. Letzten Donnerstag wurde extra ein Hallentraining einberufen, um die Mannschaft zu informieren. „Das war ein sehr emotionaler Moment für mich, auch wenn es vielleicht schon ein paar geahnt haben“, erzählt Schäffler.

Schäffler ohne Jetzendorf wird es nicht geben

„Ein paar der Jungs waren zwar nicht da, weil ich sie in den Urlaub geschickt habe, nachdem ich sonst immer sage: Während der Saison fährt keiner in den Urlaub. Aber mit denen habe ich persönlich telefoniert“, berichtet „Xandi“, wie er in Jetzendorf gerufen wird. Eine Aussage, die zeigt, wie sehr sich Schäffler in den letzten Jahren dem Fußball verschrieben hatte.

Und jetzt soll komplett Schluss sein? Nicht ganz. „Von 120 auf 0 Prozent wird es nicht gehen. Ich werde mit Sicherheit mal im Training der Zweiten oder bei der AH vorbeischauen, möchte aber selbst entscheiden, wann ich komme und wann nicht“, sagt Schäffler.

TSV Jetzendorf und Schäffler: eine Liasion für‘s Leben

Auch ein Einsatz bei der ersten Mannschaft schließt er nicht komplett aus: „Wenn‘s brennt, werde ich der Mannschaft immer helfen“. Das alles zeigt, wie sehr beide Seiten mittlerweile verbunden sind.

„Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, dass ich in Jetzendorf meine sportliche Heimat gefunden. Der Verein und gerade die Fußballabteilung unter Willi Leimberger sind überragend geführt. Wir haben alle sportlichen Ziele zusammen erreicht und werden Freunde fürs Leben bleiben“, sagt Schäffler zu seinem Abschied, der mit Sicherheit kein kompletter sein wird.