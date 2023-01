Blau-Weiß Brachstedt gewinnt zwei Hallenturniere zur selben Zeit Landesliga Süd +++ Landesligist siegt nahezu zeitgleich in Wettin und Sandersdorf

Dass die SG Blau-Weiß Brachstedt begnadete Hallenfußballer in ihren Reihen hat, ist seit Jahren hinlänglich bekannt. Immer wieder durfte der Landesligist auf dem Hallenparkett diverse Pokale in die Höhe stemmen. Eine besondere Krönung gab es am vergangenen Wochenende.

Denn während andere Mannschaften Winter für Winter immer wieder am Budenzauber teilnehmen und leer ausgehen, holten sich die Blau-Weißen gleich zwei Turniersiege - am selben Tag, zur selben Zeit. Während eine U23-Vertretung das 15. Wörmlitzer Traditionsturnier in Wettin im Neunmeterschießen gegen den BSV Halle-Ammendorf II für sich entschied, gewann die Ü30-Garde zeitgleich den Werner Marx Gedächtnis Cup des TSV Blau-Weiß Brehna in Sandersdorf. Hier siegten die Brachstedter im Endspiel souverän gegen den FSV Krostitz.

15. Wörmlitzer Traditionsturnier

Werner Marx Gedächtnis Cup

Damit steht Blau-Weiß Brachstedt in diesem Winter nach vier Teilnahmen neben einem dritten Platz bereits bei drei Turniersiegen. Auch beim Romonta-Cup des 1. FC Romonta Amsdorf ging der Landesligist als Sieger hervor. Und die nächste Chance zum Titel wartet bereits: Am Freitagabend treten die Brachstedter Hallenkönige beim "Der Teamsportler"-Cup erneut in Wettin an.